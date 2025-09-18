В Новосибирске нейросеть помогла поймать уже две тысячи преступников

Юбилейный, двухтысячный нарушитель, отслеженный системой, был пойман 18 сентября

18 сентября 2025, 18:09, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

За восемь месяцев с момента запуска в Новосибирске системы "Безопасный город", благодаря ее работе, было задержано две тысячи нарушителей закона, причем 250 из них – за последний месяц. Данную информацию озвучил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области на форуме Positive Tech Day, посвященном вопросам кибербезопасности, сообщает BFM-Новосибирск.

Чиновник поделился планами по развитию проекта "Безопасный город", включающими развертывание сети из 50 тысяч камер, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

Отмечается, что внедрение этой системы оказало существенное положительное влияние на сокращение уличной преступности. Кроме того, зафиксировано уменьшение количества квартирных краж, разбойных нападений и других видов преступлений.

В отличие от крупных городов, подход к размещению камер в Новосибирске является точечным. Их устанавливают в местах массового скопления людей, на плохо освещенных улицах и в других областях, представляющих потенциальную опасность.