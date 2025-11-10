Россиянин заплатил мошенникам 3,3 млн рублей за сгенерированную нейросетью машину

Мужчине присылали "фото" авто, в том числе на таможенном контроле

10 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Сгенерированное фото машины / Фото: Baza

Мошенники, используя сгенерированные ИИ изображения, обманным путем выманили у россиянина 3,3 миллиона рублей под предлогом покупки автомобиля из Европы. Гражданин надеялся стать обладателем машины, но видел ее только на сфабрикованных нейросетью снимках, сообщает Baza.

Виталий планировал купить автомобиль до увеличения утилизационного сбора и решил воспользоваться услугами Telegram-канала. После полугода наблюдения за каналом в сентябре он выбрал Honda CR-V мощностью 184 л.с.

С Виталием связались представители компании и заключили договор. Далее он оплатил таможенные сборы, стоимость выкупа автомобиля у зарубежного владельца и ожидал получения долгожданной машины. Однако брокер затребовал дополнительную оплату: за утилизационный и государственный сборы, а также залог. Это вызвало у Виталия подозрения, но он продолжал доверять перекупщику, так как тот представлял убедительные "доказательства".

Как выяснилось, изображения оказались подделкой – нейросеть допустила ошибки в написании белорусских слов на номерных знаках. Виталий не обратил на это внимания, все оплатил и потребовал гарантий, что больше никаких выплат не потребуется. Однако компания не выполнила своих обещаний и на следующий день выставила счет за акцизный сбор.

Тогда Виталий решил проверить, действительно ли его "Хонда" находится на границе, и получил ответ, что автомобиль не проходил никаких таможенных процедур на территории Белоруссии. Окончательно осознав обман, он увидел публикацию "Базы" об аналогичном случае мошенничества и после этого обратился в правоохранительные органы.