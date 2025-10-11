Россиянин не смог смириться с расставанием и избил парня своей бывшей

Мужчина подкараулил соперника, а после кинулся на него с кулаками

11 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Вологде 36-летний мужчина, испытывая ревность, совершил жестокое нападение на 33-летнего мужчину, ставшего партнером его бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел недалеко от одного из жилых домов. По информации следствия, ранее имевший проблемы с законом житель Вологды ждал появления нового друга своей бывшей девушки. Встреча закончилась конфликтом на почве ревности, который быстро перерос в физическое столкновение. Нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, после чего оставил его на месте происшествия и скрылся.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу с серьезными травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.