Россиянин постоянно шумел и лишился собственной квартиры
На жалобы соседей отреагировала прокуратура
08 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
В Татарстане житель, систематически нарушавший тишину и покой окружающих, лишился собственной квартиры, сообщила региональная прокуратура.
Мужчина, имевший в собственности жилплощадь в Казани, регулярно становился причиной вызовов полиции из-за многочисленных жалоб соседей. Жильцы дома обращались в различные инстанции из-за его поведения: он громко шумел и употреблял запрещенные вещества.
Помимо прочего, из его квартиры распространялся запах газа, были слышны пьяные крики и скандалы. Также он неоднократно затоплял соседей.
Прокуратура провела расследование. На основании решения суда мужчину лишили права собственности на квартиру, которую теперь продадут с аукциона. Часть полученных средств пойдет на покрытие судебных издержек, а остаток будет возвращен бывшему владельцу.
17:39:30 08-11-2025
Однако....
17:44:53 08-11-2025
Кто-то крупно на варится. Купит за бесценок, потом перепродать за нормальные деньги.
18:06:28 08-11-2025
Не из корысти ли только снизошли "правоохранители" до жалоб соседей?
18:36:53 08-11-2025
Чёкнутые собачники и кошатники, а также захламляющие до потолка площадь тоже лишаться жилья?
Тут что-то не договорено, решение суда бы почитать...
18:39:36 08-11-2025
Согласно статье 235 ГК РФ, прекращение права собственности по решению суда возможно, если собственник использует имущество с нарушением требований законодательства, что причиняет вред окружающей среде или нарушает права других лиц.
Пример: Смирнов Сергей систематически нарушал правила пользования земельным участком, что привело к негативным последствиям для окружающей среды. На основании ст. 235 ГК РФ суд вынес решение о прекращении его права собственности на этот участок.
19:29:55 08-11-2025
Хоть одного гада наказали !!
19:49:53 08-11-2025
Тут половину Барнаула тогда можно выселить. Особенно новые районы. И правильно, вернуть всех в сёла!
18:19:17 09-11-2025
Гость (19:49:53 08-11-2025) Тут половину Барнаула тогда можно выселить. Особенно новые р... Сёла чем хуже или лучше? Лечить таких надо и не зелёнкой с йодом..
08:11:41 10-11-2025
dok_СФ (18:19:17 09-11-2025) Сёла чем хуже или лучше? Лечить таких надо и не зелёнкой с й... Хуже потому, что люди с сёл привыкли что вокруг них никто не живёт, вот и шумят в квартире.
10:02:59 10-11-2025
Гость (08:11:41 10-11-2025) Хуже потому, что люди с сёл привыкли что вокруг них никто не... Абсолютно верно, тоже заехал этот колхоз в квартиру сверху, по-хорошему вообще не понимают
20:52:27 08-11-2025
Как это можно лишить собственности 🤔? Такое разве законно?
20:55:52 08-11-2025
То есть, бумажкой на право собственности в РФ можно просто подтереться?
21:47:15 08-11-2025
Кхм... (20:55:52 08-11-2025) То есть, бумажкой на право собственности в РФ можно просто п... Кхы, ты же в " дом призрения" собрался, зачем тебе собственность?
22:17:45 08-11-2025
Гость (19:49:53 08-11-2025) Тут половину Барнаула тогда можно выселить. Особенно новые р... У нас соседи сверху по ночам орут по телефону и телевизор на всю громкость, спать мешают, ничего не понимают, сельские в городе не умеют себя вести. Только конфликтовать не хочется.
13:40:49 09-11-2025
Гость (22:17:45 08-11-2025) У нас соседи сверху по ночам орут по телефону и телевизор на... как я вас понимаю! но я уже готова к конфликту и хочу отправить не понимающих слова, сельских жителей, в частный сектор.
22:58:42 08-11-2025
Так и до 30-40 годов прошлого века докатиться можно, когда по наветам и клевете соседей людей отправляли в лагеря. А права в Конституции как же?
01:19:08 09-11-2025
Гость (22:58:42 08-11-2025) Так и до 30-40 годов прошлого века докатиться можно, когда ... А права соседей на нормальную жизнь?
13:35:04 09-11-2025
такЪ! мне срочно нужно выселить понаехавших, прямо над моей головой, соседей.
20 лет живу в этой квартире, сменились 3 собственника и никогда я не слышала ни одного звука, кроме прыгающей стиралки, а теперь сельчане купили квартиру и каждую ночь грохот, пьяный рев "убью!", драки, караоке итд.
очень прошу подробностей: куда и что писать, сколько подписей, как долго ждать, итд.
хэлп!
16:53:20 09-11-2025
Элен без ребят (13:35:04 09-11-2025) такЪ! мне срочно нужно выселить понаехавших, прямо над моей... Съезжайте. Продайте квартиру гастарбайтерам, а сами переезжайте на природу...
😁
22:22:59 09-11-2025
Кхм... (16:53:20 09-11-2025) Съезжайте. Продайте квартиру гастарбайтерам, а сами переезжа... к сожалению, я не из тех, кто готов жить на природе, там работать надо, а мне некогда.
11:32:46 10-11-2025
На основании решения суда мужчину лишили права собственности на квартиру --- какой интересный прецедент