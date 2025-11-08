НОВОСТИОбщество

Россиянин постоянно шумел и лишился собственной квартиры

На жалобы соседей отреагировала прокуратура

08 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Татарстане житель, систематически нарушавший тишину и покой окружающих, лишился собственной квартиры, сообщила региональная прокуратура.

Мужчина, имевший в собственности жилплощадь в Казани, регулярно становился причиной вызовов полиции из-за многочисленных жалоб соседей. Жильцы дома обращались в различные инстанции из-за его поведения: он громко шумел и употреблял запрещенные вещества.

Помимо прочего, из его квартиры распространялся запах газа, были слышны пьяные крики и скандалы. Также он неоднократно затоплял соседей.

Прокуратура провела расследование. На основании решения суда мужчину лишили права собственности на квартиру, которую теперь продадут с аукциона. Часть полученных средств пойдет на покрытие судебных издержек, а остаток будет возвращен бывшему владельцу.

Комментарии 21

Avatar Picture
Светлана

17:39:30 08-11-2025

Однако....

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:53 08-11-2025

Кто-то крупно на варится. Купит за бесценок, потом перепродать за нормальные деньги.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:28 08-11-2025

Не из корысти ли только снизошли "правоохранители" до жалоб соседей?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:36:53 08-11-2025

Чёкнутые собачники и кошатники, а также захламляющие до потолка площадь тоже лишаться жилья?
Тут что-то не договорено, решение суда бы почитать...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:39:36 08-11-2025

Согласно статье 235 ГК РФ, прекращение права собственности по решению суда возможно, если собственник использует имущество с нарушением требований законодательства, что причиняет вред окружающей среде или нарушает права других лиц.

Пример: Смирнов Сергей систематически нарушал правила пользования земельным участком, что привело к негативным последствиям для окружающей среды. На основании ст. 235 ГК РФ суд вынес решение о прекращении его права собственности на этот участок.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:55 08-11-2025

Хоть одного гада наказали !!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:53 08-11-2025

Тут половину Барнаула тогда можно выселить. Особенно новые районы. И правильно, вернуть всех в сёла!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:19:17 09-11-2025

Гость (19:49:53 08-11-2025) Тут половину Барнаула тогда можно выселить. Особенно новые р... Сёла чем хуже или лучше? Лечить таких надо и не зелёнкой с йодом..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:41 10-11-2025

dok_СФ (18:19:17 09-11-2025) Сёла чем хуже или лучше? Лечить таких надо и не зелёнкой с й... Хуже потому, что люди с сёл привыкли что вокруг них никто не живёт, вот и шумят в квартире.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:59 10-11-2025

Гость (08:11:41 10-11-2025) Хуже потому, что люди с сёл привыкли что вокруг них никто не... Абсолютно верно, тоже заехал этот колхоз в квартиру сверху, по-хорошему вообще не понимают

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:27 08-11-2025

Как это можно лишить собственности 🤔? Такое разве законно?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:55:52 08-11-2025

То есть, бумажкой на право собственности в РФ можно просто подтереться?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:15 08-11-2025

Кхм... (20:55:52 08-11-2025) То есть, бумажкой на право собственности в РФ можно просто п... Кхы, ты же в " дом призрения" собрался, зачем тебе собственность?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:45 08-11-2025

Гость (19:49:53 08-11-2025) Тут половину Барнаула тогда можно выселить. Особенно новые р... У нас соседи сверху по ночам орут по телефону и телевизор на всю громкость, спать мешают, ничего не понимают, сельские в городе не умеют себя вести. Только конфликтовать не хочется.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:40:49 09-11-2025

Гость (22:17:45 08-11-2025) У нас соседи сверху по ночам орут по телефону и телевизор на... как я вас понимаю! но я уже готова к конфликту и хочу отправить не понимающих слова, сельских жителей, в частный сектор.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:42 08-11-2025

Так и до 30-40 годов прошлого века докатиться можно, когда по наветам и клевете соседей людей отправляли в лагеря. А права в Конституции как же?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:19:08 09-11-2025

Гость (22:58:42 08-11-2025) Так и до 30-40 годов прошлого века докатиться можно, когда ... А права соседей на нормальную жизнь?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:35:04 09-11-2025

такЪ! мне срочно нужно выселить понаехавших, прямо над моей головой, соседей.
20 лет живу в этой квартире, сменились 3 собственника и никогда я не слышала ни одного звука, кроме прыгающей стиралки, а теперь сельчане купили квартиру и каждую ночь грохот, пьяный рев "убью!", драки, караоке итд.
очень прошу подробностей: куда и что писать, сколько подписей, как долго ждать, итд.
хэлп!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:53:20 09-11-2025

Элен без ребят (13:35:04 09-11-2025) такЪ! мне срочно нужно выселить понаехавших, прямо над моей... Съезжайте. Продайте квартиру гастарбайтерам, а сами переезжайте на природу...
😁

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:22:59 09-11-2025

Кхм... (16:53:20 09-11-2025) Съезжайте. Продайте квартиру гастарбайтерам, а сами переезжа... к сожалению, я не из тех, кто готов жить на природе, там работать надо, а мне некогда.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:46 10-11-2025

На основании решения суда мужчину лишили права собственности на квартиру --- какой интересный прецедент

  -2 Нравится
Ответить
