Россиянин постоянно шумел и лишился собственной квартиры

На жалобы соседей отреагировала прокуратура

08 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Татарстане житель, систематически нарушавший тишину и покой окружающих, лишился собственной квартиры, сообщила региональная прокуратура.

Мужчина, имевший в собственности жилплощадь в Казани, регулярно становился причиной вызовов полиции из-за многочисленных жалоб соседей. Жильцы дома обращались в различные инстанции из-за его поведения: он громко шумел и употреблял запрещенные вещества.

Помимо прочего, из его квартиры распространялся запах газа, были слышны пьяные крики и скандалы. Также он неоднократно затоплял соседей.

Прокуратура провела расследование. На основании решения суда мужчину лишили права собственности на квартиру, которую теперь продадут с аукциона. Часть полученных средств пойдет на покрытие судебных издержек, а остаток будет возвращен бывшему владельцу.