Красноярец, скормивший свиньям 17-летнюю дочь начальника, получил 23 года колонии
Мужчина избил и изнасиловал девушку, после чего оставил ее в свинарнике
09 февраля 2026, 16:16, ИА Амител
В Красноярском крае вынесли приговор по резонансному делу об убийстве 17-летней дочери управляющего сельхозпредприятием. 49-летнего жителя Ужурского района приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Напомним, преступление было совершено в ноябре 2024 года в селе Ушканка. Мужчина вооружился ножом и палкой, проник на территорию дома начальника и в свинарнике напал на школьницу. Он нанес ей множественные удары по голове, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем оставил истекающую кровью жертву в помещении со свиньями, зная, что те могут питаться животной пищей. Девушка скончалась от острой кровопотери.
«Подсудимый настаивал на версии о несчастном случае, коллегия присяжных единогласно признала его виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и краже телефона потерпевшей, который он затем сжег», - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного 6,1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов, связанных с гибелью дочери.
Мужчину признали виновным в "убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления", в "совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния" и в "краже с причинением значительного ущерба".
ну и не правильно. Надо было его самого немного понадрезать ножичком и отдать свиньям. Чтобы почуствовал что девочка чуствовала
16:42:13 09-02-2026
Юрий (16:38:08 09-02-2026) ну и не правильно. Надо было его самого немного понадрезать ... Полностью с вами согласен, что за законы к таким тварям, без слез на все это не возможно смотреть!
17:06:13 09-02-2026
да они не бояться тюрьмы, не-боя-тся
за такие вещи ничего кроме животного страха у него быть не должно
22:46:07 09-02-2026
А четвертование разве отменили? К четырем коням его привязать и пусть несут его по ветру.
00:15:35 10-02-2026
по-моему Медведев был сто раз прав. в США в 5 штатах смертная казнь! или в 7....
10:14:46 10-02-2026
Вот что было в башке у этого индивида??