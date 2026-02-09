Красноярец, скормивший свиньям 17-летнюю дочь начальника, получил 23 года колонии

Мужчина избил и изнасиловал девушку, после чего оставил ее в свинарнике

09 февраля 2026, 16:16, ИА Амител

В Красноярском крае вынесли приговор по резонансному делу об убийстве 17-летней дочери управляющего сельхозпредприятием. 49-летнего жителя Ужурского района приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, преступление было совершено в ноябре 2024 года в селе Ушканка. Мужчина вооружился ножом и палкой, проник на территорию дома начальника и в свинарнике напал на школьницу. Он нанес ей множественные удары по голове, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем оставил истекающую кровью жертву в помещении со свиньями, зная, что те могут питаться животной пищей. Девушка скончалась от острой кровопотери.

«Подсудимый настаивал на версии о несчастном случае, коллегия присяжных единогласно признала его виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и краже телефона потерпевшей, который он затем сжег», - говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного 6,1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов, связанных с гибелью дочери.

Мужчину признали виновным в "убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления", в "совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния" и в "краже с причинением значительного ущерба".