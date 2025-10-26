В Красноярском крае собаки насмерть загрызли десятилетнего помощника пастуха
Тело мальчика обнаружили в поле
26 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Бродячие собаки загрызли насмерть десятилетнего мальчика в Красноярском крае. Тело ребенка нашли с укушенными ранами на голове и теле. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла в районе СНТ "Теремок" Березовского района. По версии следствия, мальчик через поле пошел к знакомому пастуху, чтобы помочь ему с выпасом скота. Однако до его дома он не добрался: проезжавшие мимо люди обнаружили безжизненное тело ребенка с укушенными ранами.
«По данному факту следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека")», – уточнили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Грёбаные садоводы
Наиграются с собаками летом и свлили на зимние квартиры
12:48:51 26-10-2025
Гость (11:47:46 26-10-2025) Грёбаные садоводыНаиграются с собаками летом и свлили на... так и представляю цветущие сады в красноярском крае...
13:31:22 26-10-2025
Гость (12:48:51 26-10-2025) так и представляю цветущие сады в красноярском крае...... Цветущие сады только в европке.
14:32:20 26-10-2025
Гость (12:48:51 26-10-2025) так и представляю цветущие сады в красноярском крае...... Ничем климат не отличается от Алтайского края. А вот районный коэффициент от 40 процентов до 60. На Алтае - 15 проц.
18:02:18 26-10-2025
Гость (11:47:46 26-10-2025) Грёбаные садоводыНаиграются с собаками летом и свлили на...
Доказательства какие есть? У нас в садоводстве тоже прибилась стая бродячих собак. Никто их не зваодил и не выкидывал. сами пришли, благодаря сердобольности некоторых личностей. Теперь из-за этих тварей страшно детей одних отпускать. Да и взрослому как-то не сильно смело ходить. Одна самка с биркой в ухе была уже к осени с пузом. Только отстрел всех бродячих собак повсеместно спасет ситуацию. А зоошизикам что, у них детей нет. Они зачастую одиноки.
11:13:01 27-10-2025
Гость (18:02:18 26-10-2025) Доказательства какие есть? У нас в садоводстве тоже приб... нет у зоошиз никаких доказательств,и не будет. у них больная фантазия,и работает только в сторону обвинения жертвы. одна сочиняла что мальчик в Оренбурге пену монтажную в пасть из пистолета давил,за это ее суд нахлобучил на 700 тыс,но им неймется. другая покусанному мальчику в Ессетуках порно на телефон отправляла,третьи захейтили в ВК мать погибшей от стаи в Ставрополе девочку. это больные создания, им место в психушке
10:38:38 27-10-2025
Гость (11:47:46 26-10-2025) Грёбаные садоводыНаиграются с собаками летом и свлили на... нет,это местные зарабатывальщики из службы отлова ,создают видимость работы-отловили здесь, выпустили там.
14:03:06 27-10-2025
Гость (10:38:38 27-10-2025) нет,это местные зарабатывальщики из службы отлова ,создают в... а чего заминусили, зоолюбы? уже установлено,что сотрудники приюта быстро собак людоедов отловили и спрятали от СК,чтобы их не усыпили.волонтеры эту стаю откуда-то к СНТ перекинули и ездили в поле кормить, последний факт местные подтверждают.деньги бюджетные освоили,работать не нужно.а убитый мальчишка для вас -побочный эффект
по сути вы,волонтеры,и есть убийцы.
12:05:39 26-10-2025
В 60-70 годы 10 летние в деревне ходили с бичами трехметровыми. 16-17 летние ружья имели. Сейчас ходят со смартфоном.
12:07:54 26-10-2025
Новости отбивают сообщения, собаки, как и люди - звери.
13:58:14 26-10-2025
Вариантов гибели ребёнка несколько, от хозяйской агрессивной собаки до нападения хищника. Но причина гибели ребёнка одна, пофигизм родителей. Семья с большой вероятностью, многодетная, хотя могу и ошибаться.
11:07:39 27-10-2025
Сибиряк. (13:58:14 26-10-2025) Вариантов гибели ребёнка несколько, от хозяйской агрессивной... хватит сочинять дичь.
В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что речь идет о службе отлова под названием "Мой пёс".
По версии следствия, 22 сентября 2025 года между муниципальным учреждением и организацией "Мой пёс" был заключен контракт на отлов бездомных животных. В октябре в организацию поступали три заявки о нападениях агрессивных собак на людей, но отлов животных не был проведен. В ближайшее время женщина будет допрошена, решается вопрос о мере пресечения.
14:48:04 26-10-2025
Отстрелам теперь быть! Жалко ребёнка.
08:04:38 27-10-2025
Это не первый и не последний случай. Закнодатели должны либо простить законы о наказании либо разрешить отстел собак в черте населенных пунктов. Они несут потенциальную опасность. Ребенок по своей деневне, а не в глухой тайге в опастности. Енотов отстреливаем потому, что расплодились и вредят. А собак потому, что убивают не отстреливаем.