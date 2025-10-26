В Красноярском крае собаки насмерть загрызли десятилетнего помощника пастуха

Тело мальчика обнаружили в поле

26 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Бродячие собаки загрызли насмерть десятилетнего мальчика в Красноярском крае. Тело ребенка нашли с укушенными ранами на голове и теле. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в районе СНТ "Теремок" Березовского района. По версии следствия, мальчик через поле пошел к знакомому пастуху, чтобы помочь ему с выпасом скота. Однако до его дома он не добрался: проезжавшие мимо люди обнаружили безжизненное тело ребенка с укушенными ранами.

Место трагедии / Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«По данному факту следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека")», – уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.