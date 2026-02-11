Россиянин упал в емкость с гречкой на производстве и погиб
Трагедия случилась во время разгрузки зерна
11 февраля 2026, 15:47, ИА Амител
В Балашовском районе Саратовской области произошел несчастный случай со смертельным исходом на предприятии по переработке сельхозпродукции.
Как сообщает пресс‑служба СУ СКР по региону, 10 февраля в рабочем поселке Пинеровка водитель КамАЗа погиб, будучи погребенным под толщей зерна.
По предварительной информации, трагедия случилась во время разгрузки гречневой крупы. Мужчина упал в приемный бункер и не смог самостоятельно выбраться из глубокой емкости — его засыпало зерном.
На месте происшествия уже проведены следственные действия: осмотрено место инцидента и назначена судебно‑медицинская экспертиза для установления точных причин смерти.
Параллельно прокуратура инициировала проверку соблюдения трудового законодательства, в частности — требований охраны труда на предприятии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В настоящее время ведется следствие.
Ранее сообщалось, что рубцовчанин погиб при пожаре, который мог начаться из-за обогревателя.
21:14:17 11-02-2026
гречка из бункера пойдет в продажу?