Россиянка, отправившаяся в горы в память о погибшем муже-скалолазе, вероятно, умерла

47-летняя Наталья больше не подает признаков жизни

20 августа 2025, 22:35, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Российская альпинистка, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, по предварительным данным, умерла. Как сообщает Telegram-канал Shot, 47-летняя Наталья Наговицина, которая лежит в спальном мешке на 23-градусном морозе, больше не подает признаков жизни.

Женщина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов. Целью восхождения было установление мемориальной таблички в память о ее муже Сергее, который погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. 12 августа, во время спуска, она получила травму.

Спасательные операции терпят неудачу из-за экстремальной погоды. Вертолет совершил жесткую посадку при попытке эвакуации, двое членов экипажа получили травмы. Последняя попытка 19 августа была сорвана снежной бурей и нулевой видимостью.

Итальянский скалолаз Лука и его немецкий коллега сумели добраться до пострадавшей, однако экстремальные условия сорвали операцию. Им пришлось заночевать на склоне, что стало для итальянца смертельным.