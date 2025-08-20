Россиянка, отправившаяся в горы в память о погибшем муже-скалолазе, вероятно, умерла
47-летняя Наталья больше не подает признаков жизни
20 августа 2025, 22:35, ИА Амител
Российская альпинистка, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, по предварительным данным, умерла. Как сообщает Telegram-канал Shot, 47-летняя Наталья Наговицина, которая лежит в спальном мешке на 23-градусном морозе, больше не подает признаков жизни.
Женщина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов. Целью восхождения было установление мемориальной таблички в память о ее муже Сергее, который погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. 12 августа, во время спуска, она получила травму.
Спасательные операции терпят неудачу из-за экстремальной погоды. Вертолет совершил жесткую посадку при попытке эвакуации, двое членов экипажа получили травмы. Последняя попытка 19 августа была сорвана снежной бурей и нулевой видимостью.
Итальянский скалолаз Лука и его немецкий коллега сумели добраться до пострадавшей, однако экстремальные условия сорвали операцию. Им пришлось заночевать на склоне, что стало для итальянца смертельным.
23:08:19 20-08-2025
Жалко бабёшку
Встретились, с мужем...
23:41:17 20-08-2025
Вы простите, но вот это всё стояло таблички?
09:06:09 21-08-2025
Гость (23:41:17 20-08-2025) Вы простите, но вот это всё стояло таблички?... Может ей без него свет не мил (был)... Спасателей погибших жалко.
00:21:59 21-08-2025
какое-то сплошь идиотство в каждой букве. сколько горя причинили своим "хобби", сколько детей осиротело и сколько разорвалось материнских сердец... глупость, какая же глупость!
00:39:08 21-08-2025
Решила "подвиг" Френсис Дестифано повторить? Одной истории мало, теперь две, хоть и на разных вершинах.
05:36:37 21-08-2025
Женщина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов. ...
Эти четверо раненую бросили?
09:36:30 21-08-2025
Гость (05:36:37 21-08-2025) Женщина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти аль... Ну да, бросили. У неё лапка сломалась, а со сломанной лапкой её не унести. Там наверху в мороз и с разряженным воздухом у людей нет сил на подвиги. Как бы тебе объяснить. Вот ты пошёл в поход с пятью друзьями, один из них настоящий африканский слон. Слон сломал лапку. И вот вы вчетвером ну никак не сможете донести слона. Никак. Совсем никак. Вы оставите слону еду, воду, одежду - и уйдёте. Сделаете всё что можете. А что не можете - не сделаете.
14:34:53 21-08-2025
Гость (05:36:37 21-08-2025) Женщина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти аль... Нет, надо было рядом прилечь и тоже ждать смерти. Вы бы хоть для общего развития почитали о восхождении альпинистов на горные вершины. Там не только подниматься тяжело, но и спускаться. Спускаться даже тяжелее. Они же не на прогулку по ровной местности вышли. Для спасения при спуске с горы необходимо специальное горноспасательное оборудование.
15:01:10 21-08-2025
Гость (05:36:37 21-08-2025) Женщина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти аль... странный комент не понимающего ничего в вопросе. конечно ушли. это закон. нет там сесть всей толпой и сидеть
06:15:47 21-08-2025
Да упокоится с миром..
08:00:17 21-08-2025
Видимо, это было ее желание и решение.
08:33:04 21-08-2025
Она к этому идиотизму стремилась. Жалко не её, а людей пытавшихся помочь. Хотела лазить по горам. Получи по полной. Ни кто не гнал её лазить там.
15:09:59 21-08-2025
что мне нравится - это неодобрение ее поступка людьми. и это правильно, общество у нас нормальное, слава Богу