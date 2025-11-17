Российские пенсионеры могут лишиться законных выплат, если не выполнят одно условие

Большинство федеральных доплат сегодня оформляется без участия граждан

17 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиянам напомнили, что ряд пенсионных выплат не назначаются автоматически и требуют личного заявления. Об этом "Прайму" рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономполитике Валерий Тумин.

По его словам, большинство федеральных доплат сегодня оформляется без участия граждан, однако остаются исключения. В частности, доплата за иждивенцев – до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи – назначается только при обращении в Социальный фонд России с подтверждением факта содержания. Аналогичным образом оформляются субсидии на оплату ЖКХ, если расходы превышают региональный норматив.

Требуется заявление и для единовременной выплаты накопительной части пенсии: она положена тем, у кого расчетная пожизненная выплата меньше 1525 рублей в месяц. Часть региональных льгот также предоставляется только по запросу.

Уточнить, какие выплаты назначены автоматически, а какие требуют заявления, можно в личном кабинете на "Госуслугах" – в разделе "Пенсии" отображаются все начисления и доступные меры поддержки. Подать заявление можно онлайн, через МФЦ или клиентскую службу СФР.

Ранее сообщалось, что россияне смогут увеличить размер своей пенсии более чем вдвое, если отправятся на заслуженный отдых на десять лет позже.