Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна

Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 млн часов фильмов в высоком качестве

09 июля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2VSb5zFrviU

Билайн / Фото: пресс-служба компании

В январе-мае 2025 года клиенты Билайна поделились с родственниками и близкими 657 млн гигабайт. Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал оператор ко Дню семьи, любви и верности.

Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга "Семья в билайне"*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные СИМ-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.

По данным Билайна, в среднем один пакет услуг мобильной связи используют три члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермская, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская области, Татарстан, Ярославская, Тюменская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.

В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще, чем абоненты из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.

В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка.

"Для Билайна семья – одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности", – отметил директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Опция "Семья в билайне" позволяет объединить до десяти близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 Гб интернета.

Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.

*Доп. номера подключаются в рамках услуги "Дели гиги"/"Дели все" (может быть платной). Территория действия и подробности – beeline.ru.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

Реклама