Российские туристы застряли в Турции из-за опасного вируса

По мнению родителей, источником заражения могла стать детская комната отеля

05 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Тот самый отель / Фото: Telegram-канал Shot
Тот самый отель / Фото: Telegram-канал Shot

Несколько российских семей оказались на вынужденном карантине в турецком отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в Сиде, после того как их дети заразились вирусом Коксаки. По информации издания Shot, теперь всем заболевшим запрещено покидать территорию Турции до полного выздоровления.

Одна из пострадавших туристок рассказала, что на четвертый день отдыха у ее полуторагодовалого сына внезапно поднялась температура до 40 градусов, а к вечеру тело покрылось сыпью. В местной больнице диагностировали вирус Коксаки и ввели строгий карантинный режим.

Семьям с заболевшими детьми запрещено пользоваться бассейном, посещать общие зоны отеля и рестораны – питание организовано непосредственно в номерах. Вылет в Россию возможен только после получения официальной медицинской справки, подтверждающей выздоровление.

Аналогичные случаи зафиксированы и у других отдыхающих. В частности, вирус подхватила семья с тремя детьми. По мнению родителей, источником заражения могла стать детская комната отеля.

Вирус дети

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:32:18 05-10-2025

Как поплавали?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:36 05-10-2025

Понатащат щас новой заразы
Не нужно их впускать в РФ

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:15 05-10-2025

Гость (13:37:36 05-10-2025) Понатащат щас новой заразыНе нужно их впускать в РФ... У родственников в Барнауле ребенок 10 лет назад болел Коксаки. Никуда не ездил, даже в садик ещё не ходил. Гуляли с ним во дворе многоэтажки, ходили в магазины. Где то в своем микрорайоне подхватил.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:37 05-10-2025

Гость (13:37:36 05-10-2025) Понатащат щас новой заразыНе нужно их впускать в РФ... Задолбали уже эти туристы, тащат всякую заразу, ещё и детей с собой везут. Только что просидела с внучкой на больничном, принесла из садика эту заразу 🤦🏻

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:10 05-10-2025

Пусть там и остаются. Хватило нам тех кто ковид привозил

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ришат

18:16:05 05-10-2025

Могу на раз вылечить эту болезнь

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:12 05-10-2025

спасибо, поржала с комментов: пусть там сидят)))) так это ВЫ ее (заразу эту) туда привозите. НЕ оттуда к нам, а от нас туда. Вы тащите больных детей на курорт, в детский сад, на площадку и заражаете остальный.
Хотя, если уж совсем честно - это неопасная детская зараза. проходит сама без лечения. Заражаются ею при массовых скоплениях, детей особенно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:15 05-10-2025

Гость (19:46:12 05-10-2025) спасибо, поржала с комментов: пусть там сидят)))) так это ВЫ... - "Хотя, если уж совсем честно" -------- А что, всегда по честному слабо? Как говорится, шельма, сома себя выдает с головой.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:10 05-10-2025

Гость (20:35:15 05-10-2025) - "Хотя, если уж совсем честно" -------- А что, всегда по че... Какого такого сома? )))) Крупного хоть?

  4 Нравится
Ответить
