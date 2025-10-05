Российские туристы застряли в Турции из-за опасного вируса
По мнению родителей, источником заражения могла стать детская комната отеля
05 октября 2025, 13:00, ИА Амител
Несколько российских семей оказались на вынужденном карантине в турецком отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в Сиде, после того как их дети заразились вирусом Коксаки. По информации издания Shot, теперь всем заболевшим запрещено покидать территорию Турции до полного выздоровления.
Одна из пострадавших туристок рассказала, что на четвертый день отдыха у ее полуторагодовалого сына внезапно поднялась температура до 40 градусов, а к вечеру тело покрылось сыпью. В местной больнице диагностировали вирус Коксаки и ввели строгий карантинный режим.
Семьям с заболевшими детьми запрещено пользоваться бассейном, посещать общие зоны отеля и рестораны – питание организовано непосредственно в номерах. Вылет в Россию возможен только после получения официальной медицинской справки, подтверждающей выздоровление.
Аналогичные случаи зафиксированы и у других отдыхающих. В частности, вирус подхватила семья с тремя детьми. По мнению родителей, источником заражения могла стать детская комната отеля.
13:32:18 05-10-2025
Как поплавали?
13:37:36 05-10-2025
Понатащат щас новой заразы
Не нужно их впускать в РФ
16:35:15 05-10-2025
Гость (13:37:36 05-10-2025) Понатащат щас новой заразыНе нужно их впускать в РФ... У родственников в Барнауле ребенок 10 лет назад болел Коксаки. Никуда не ездил, даже в садик ещё не ходил. Гуляли с ним во дворе многоэтажки, ходили в магазины. Где то в своем микрорайоне подхватил.
14:10:37 05-10-2025
Гость (13:37:36 05-10-2025) Понатащат щас новой заразыНе нужно их впускать в РФ... Задолбали уже эти туристы, тащат всякую заразу, ещё и детей с собой везут. Только что просидела с внучкой на больничном, принесла из садика эту заразу 🤦🏻
14:57:10 05-10-2025
Пусть там и остаются. Хватило нам тех кто ковид привозил
18:16:05 05-10-2025
Могу на раз вылечить эту болезнь
19:46:12 05-10-2025
спасибо, поржала с комментов: пусть там сидят)))) так это ВЫ ее (заразу эту) туда привозите. НЕ оттуда к нам, а от нас туда. Вы тащите больных детей на курорт, в детский сад, на площадку и заражаете остальный.
Хотя, если уж совсем честно - это неопасная детская зараза. проходит сама без лечения. Заражаются ею при массовых скоплениях, детей особенно
20:35:15 05-10-2025
Гость (19:46:12 05-10-2025) спасибо, поржала с комментов: пусть там сидят)))) так это ВЫ... - "Хотя, если уж совсем честно" -------- А что, всегда по честному слабо? Как говорится, шельма, сома себя выдает с головой.
21:17:10 05-10-2025
Гость (20:35:15 05-10-2025) - "Хотя, если уж совсем честно" -------- А что, всегда по че... Какого такого сома? )))) Крупного хоть?