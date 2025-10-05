Российские туристы застряли в Турции из-за опасного вируса

По мнению родителей, источником заражения могла стать детская комната отеля

05 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Тот самый отель / Фото: Telegram-канал Shot

Несколько российских семей оказались на вынужденном карантине в турецком отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в Сиде, после того как их дети заразились вирусом Коксаки. По информации издания Shot, теперь всем заболевшим запрещено покидать территорию Турции до полного выздоровления.

Одна из пострадавших туристок рассказала, что на четвертый день отдыха у ее полуторагодовалого сына внезапно поднялась температура до 40 градусов, а к вечеру тело покрылось сыпью. В местной больнице диагностировали вирус Коксаки и ввели строгий карантинный режим.

Семьям с заболевшими детьми запрещено пользоваться бассейном, посещать общие зоны отеля и рестораны – питание организовано непосредственно в номерах. Вылет в Россию возможен только после получения официальной медицинской справки, подтверждающей выздоровление.

Аналогичные случаи зафиксированы и у других отдыхающих. В частности, вирус подхватила семья с тремя детьми. По мнению родителей, источником заражения могла стать детская комната отеля.