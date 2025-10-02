НОВОСТИЗдоровье

Российские ученые презентовали безопасные для детей "вейпы"

Такой прибор укрепляет дыхательную систему

02 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Российская разработка, похожая на вейп / Фото: Baza

Российские ученые презентовали необычное устройство, которое сами авторы назвали "тренажером для тяжек". По форме оно напоминает вейп, но внутри нет жидкости, нагревательных элементов и даже ароматизаторов – фактически "пустота". Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Разработчики утверждают, что такой прибор укрепляет дыхательную систему, сердце и ЖКТ, а также может помочь в отказе от вредных привычек. Суть в том, что регулярные вдохи и выдохи через устройство создают эффект дыхательных тренировок. По их словам, если заниматься "затяжками" около 20 минут в день, организм будто бы получает нагрузку, сопоставимую с пребыванием на высоте около трех километров.

Ученые обещают целый спектр положительных эффектов – от снятия усталости до поддержки при хронических болезнях. При этом подчеркивается, что тренажер не имеет возрастных ограничений и позиционируется как безопасная альтернатива вейпам.

Гость

14:51:50 02-10-2025

Такие бульбуляторы в девяностые было типа популярны, потом их забросили ибо толку ноль.
Что, потрясли чулан и опять вытащили это на свет впаривать тридцатилетним , которые такое не видели в силу возраста?

Гость

14:57:34 02-10-2025

Сколково наверно. После таких новостей странно почему над британскими учёными всегда приколы

Гость

15:26:51 02-10-2025

а дальше что? водка безалкогольная для детей?

ППШариков

15:30:13 02-10-2025

Гость (15:26:51 02-10-2025) а дальше что? водка безалкогольная для детей?... "Шампанское детское" уже было.

ППШариков

15:31:16 02-10-2025

Ну это для них вроде как мед, через стекло лизать )))

Гость

18:24:49 02-10-2025

Еще детские шприцы с детскими наркотиками изобретите.

Гость

19:19:42 02-10-2025

Так называются томаты, перекрученные с хреном - хреновина. Хренот...нь.

