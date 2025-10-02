Российские ученые презентовали безопасные для детей "вейпы"
Такой прибор укрепляет дыхательную систему
02 октября 2025, 14:45, ИА Амител
Российские ученые презентовали необычное устройство, которое сами авторы назвали "тренажером для тяжек". По форме оно напоминает вейп, но внутри нет жидкости, нагревательных элементов и даже ароматизаторов – фактически "пустота". Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Разработчики утверждают, что такой прибор укрепляет дыхательную систему, сердце и ЖКТ, а также может помочь в отказе от вредных привычек. Суть в том, что регулярные вдохи и выдохи через устройство создают эффект дыхательных тренировок. По их словам, если заниматься "затяжками" около 20 минут в день, организм будто бы получает нагрузку, сопоставимую с пребыванием на высоте около трех километров.
Ученые обещают целый спектр положительных эффектов – от снятия усталости до поддержки при хронических болезнях. При этом подчеркивается, что тренажер не имеет возрастных ограничений и позиционируется как безопасная альтернатива вейпам.
14:51:50 02-10-2025
Такие бульбуляторы в девяностые было типа популярны, потом их забросили ибо толку ноль.
Что, потрясли чулан и опять вытащили это на свет впаривать тридцатилетним , которые такое не видели в силу возраста?
14:57:34 02-10-2025
Сколково наверно. После таких новостей странно почему над британскими учёными всегда приколы
15:26:51 02-10-2025
а дальше что? водка безалкогольная для детей?
15:30:13 02-10-2025
Гость (15:26:51 02-10-2025) а дальше что? водка безалкогольная для детей?... "Шампанское детское" уже было.
15:31:16 02-10-2025
Ну это для них вроде как мед, через стекло лизать )))
18:24:49 02-10-2025
Еще детские шприцы с детскими наркотиками изобретите.
19:19:42 02-10-2025
Так называются томаты, перекрученные с хреном - хреновина. Хренот...нь.