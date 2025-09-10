В России могут полностью запретить продажу вейпов до конца 2025 года

Модные вейпы вредны не меньше, а может, и больше сигарет

10 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России к концу 2025 года может быть полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с "Парламентской газетой".

По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится, и комитет намерен приложить все усилия для его принятия. Леонов подчеркнул, что президент Владимир Путин поддержал инициативу. Ожидается, что решение может быть принято до конца текущего года.

«Законопроект предполагает запрет не только на вещества, используемые в электронных сигаретах, но и на сами устройства. Такой подход, по мнению парламентария, позволит исключить лазейки для производителей и продавцов», – отмечает издание.

Отдельное внимание уделено проблеме нелегальной продукции. По данным комитета, более 60% вейпов на российском рынке имеют контрафактное происхождение. Леонов отметил, что запрет облегчит работу правоохранительных органов и сократит доступ несовершеннолетних к электронным сигаретам.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято после рассмотрения законопроекта в Госдуме.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово использовать тайские аромаингаляторы, надеясь с их помощью отказаться от электронных сигарет. Эти устройства, наполненные эфирными маслами, в России воспринимают как альтернативу вейпам.