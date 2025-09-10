В России могут полностью запретить продажу вейпов до конца 2025 года
Модные вейпы вредны не меньше, а может, и больше сигарет
10 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
В России к концу 2025 года может быть полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с "Парламентской газетой".
По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится, и комитет намерен приложить все усилия для его принятия. Леонов подчеркнул, что президент Владимир Путин поддержал инициативу. Ожидается, что решение может быть принято до конца текущего года.
«Законопроект предполагает запрет не только на вещества, используемые в электронных сигаретах, но и на сами устройства. Такой подход, по мнению парламентария, позволит исключить лазейки для производителей и продавцов», – отмечает издание.
Отдельное внимание уделено проблеме нелегальной продукции. По данным комитета, более 60% вейпов на российском рынке имеют контрафактное происхождение. Леонов отметил, что запрет облегчит работу правоохранительных органов и сократит доступ несовершеннолетних к электронным сигаретам.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято после рассмотрения законопроекта в Госдуме.
Ранее сообщалось, что россияне начали массово использовать тайские аромаингаляторы, надеясь с их помощью отказаться от электронных сигарет. Эти устройства, наполненные эфирными маслами, в России воспринимают как альтернативу вейпам.
12:39:43 10-09-2025
Как табачные компании хотят монополии. Кстати, Айкос и гло тоже принадлежат тем же табачкам. Только во случаев рака от вейпа так не доказано, а самое страшное что было, это взрывы батарей, да и те были в 90% если вмешивались в работу и что-то «шаманили».
17:41:08 10-09-2025
Запретят эту гадость - свечку поставлю!
17:55:43 10-09-2025
Гость (17:41:08 10-09-2025) Запретят эту гадость - свечку поставлю!... Десятину не забудьте приготовить.
07:32:39 11-09-2025
У нас все могут. Могут запретить а могут и не запретить.