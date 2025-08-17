Российские военные уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России
В ответ на атаки ВС РФ наносят удары по объектам ВПК Украины
17 августа 2025, 12:45, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
За минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Воздушные цели ликвидировали с 22:55 мск 16 августа до 06:00 мск 17 августа.
Больше всего дронов сбили:
- в Белгородской области – 16;
- в Нижегородской – 14;
- в Воронежской – 9.
Еще по одному БПЛА перехватили в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях.
В ответ на атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявили в военном ведомстве.
