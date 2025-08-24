Военные уничтожили 57 украинских дронов над регионами России

В ответ на атаки ВСУ Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам Украины

24 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Вечером 23 августа, с 17:00 до 23:30 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.

Воздушная атака была отражена над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия, а также над акваторией Черного моря.

Минобороны России подтвердило эффективность работы систем ПВО, которые предотвратили потенциальные повреждения критической инфраструктуры и не допустили жертв среди гражданского населения. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска наносят удары по местам сосредоточения личного состава, техники, наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.