Дроны ВСУ атакуют Воронежскую область вторую ночь подряд
По предварительным данным, пострадавших в ходе происшествия нет
21 августа 2025, 07:33, ИА Амител
В ночь на 21 августа беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область. Жители некоторых сел остались без электричества, несколько поездов задерживают. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, жители села Журавка Воронежской области услышали минимум пять взрывов в небе около 01:50 по местному времени. По уточненной информации, российские силы ПВО в это время уничтожили пять беспилотников.
Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетики. В результате несколько сел остались без электричества. Кроме того, задержан ряд поездов.
«Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», – добавил глава Воронежской области.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Напомним, налет украинских БПЛА на Воронежскую область также произошел сутки назад, 20 августа. Тогда над регионом уничтожили 14 БПЛА. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
07:35:49 21-08-2025
Там чё инет не глушат или глушат, но это не помогает?
08:24:01 21-08-2025
Нас потому и не бомбят, что инет заботливо и услужливо местные власти глушат.
Но это не точно
09:38:22 21-08-2025
МО таки решило, что лучше бомбить Воронеж??