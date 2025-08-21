По предварительным данным, пострадавших в ходе происшествия нет

21 августа 2025, 07:33, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 21 августа беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область. Жители некоторых сел остались без электричества, несколько поездов задерживают. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, жители села Журавка Воронежской области услышали минимум пять взрывов в небе около 01:50 по местному времени. По уточненной информации, российские силы ПВО в это время уничтожили пять беспилотников.

Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетики. В результате несколько сел остались без электричества. Кроме того, задержан ряд поездов.

«Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», – добавил глава Воронежской области.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, налет украинских БПЛА на Воронежскую область также произошел сутки назад, 20 августа. Тогда над регионом уничтожили 14 БПЛА. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.