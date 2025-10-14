Российских туристов в Египте не выпускают из отелей из-за саммита по Газе

Также под запретом крепкий алкоголь, экскурсии и морские прогулки

14 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В связи с проведением саммита по Газе отдых российских туристов в Египте оказался ограниченным: их лишили возможности употреблять крепкий алкоголь на бесплатной основе, запретили покидать территорию отелей и совершать экскурсии, фактически введя "локдаун".

По информации Telegram-канала Shot, два дня пребывания в отелях Шарм-эш-Шейха оказались испорченными для наших соотечественников: в эти дни не предлагаются алкогольные напитки, такие как коктейли, виски, шампанское и другие. Доступно лишь местное пиво, которое не пользуется популярностью у российских туристов. Представители туроператоров рекомендовали воздержаться от выхода за пределы отелей на время проведения саммита. На въездах дежурят военные и полицейские, обеспечивающие безопасность.

Морские прогулки также оказались под запретом: береговую линию контролируют военные катера. Экскурсии в старую часть Шарм-эш-Шейха отменены. Многие гиды отказываются возвращать средства за отмененные поездки, предлагая туристам перенести их на более поздний срок или предоставляя скидки на другие экскурсии. Россиянам остается лишь наслаждаться видами из своих отелей в трезвом виде.