Российским детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Белоруссию и Казахстан

02 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 20 января 2026 года для детей до 14 лет вводится новое правило: для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию им потребуется иметь загранпаспорт.

В МВД уточнили, что это будет касаться всех случаев – неважно, сопровождает ли ребенка один из родителей или он едет с доверенным лицом. При этом подростки старше 14 лет и взрослые россияне смогут, как и раньше, пересекать границу этих стран по внутреннему паспорту.

Есть оговорка для тех, кто уедет до даты вступления изменений в силу: если ребенок до 14 лет покинет Россию по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, вернуться обратно он сможет также по этому документу.