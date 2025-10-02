НОВОСТИОбщество

Российским детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Белоруссию и Казахстан

Вернуться обратно ребенок сможет также по этому документу

02 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 20 января 2026 года для детей до 14 лет вводится новое правило: для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию им потребуется иметь загранпаспорт.

В МВД уточнили, что это будет касаться всех случаев – неважно, сопровождает ли ребенка один из родителей или он едет с доверенным лицом. При этом подростки старше 14 лет и взрослые россияне смогут, как и раньше, пересекать границу этих стран по внутреннему паспорту.

Есть оговорка для тех, кто уедет до даты вступления изменений в силу: если ребенок до 14 лет покинет Россию по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, вернуться обратно он сможет также по этому документу.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

19:23:54 02-10-2025

Друзья отвернулись ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

08:45:40 03-10-2025

И зачем такое делать? Чисто пошлин побольше получить за оформление загранпаспортов?! Что за дичь вы делаете там все...

  2 Нравится
Ответить
