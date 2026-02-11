Российский телеведущий Сергей Карнаухов раскритиковал замедление Telegram

Мессенджер Max, по его оценке, пока не готов стать заменой

11 февраля 2026, 17:46, ИА Амител

Сергей Карнаухов / Фото: соцсети телеведущего

Телеведущий Сергей Карнаухов резко высказался о замедлении работы Telegram в России, назвав эту меру губительной для приграничных регионов. Свой пост он написал прямо из Белгорода.

По словам Карнаухова, в приграничье Telegram — не просто мессенджер, а единственная надежная и быстрая система связи между людьми, предприятиями и населенными пунктами. Она же координирует работу военных подразделений.

«От места, откуда я пишу, до огневых позиций хохла — 30 км. Оттуда, куда я еду, — 13–18 км. Везде живут люди, они ходят на работу, воспитывают детей», — пишет он.

Альтернатива Telegram — мессенджер Max, по его оценке, пока не готов стать заменой: нет комментариев, видеотрансляций и привычного функционала.

«Можно было подождать окончания СВО и замедлять Telegram уже после. Либо замедлять везде, оставив полный функционал в приграничье и ЛБС», — предлагает Карнаухов.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных.