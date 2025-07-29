Российского военнослужащего оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ
Прапорщик преувеличивал достижения украинской армии и запугивал личный состав
29 июля 2025, 10:00, ИА Амител
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону оштрафовал российского прапорщика на 2,5 млн рублей за похвалу в адрес ВСУ, пишет "Коммерсант".
Осужденный в разговорах с сослуживцами дважды рассказывал о неудачах российской армии и преувеличивал успехи ВСУ в ДНР.
«Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», - говорится в материалах дела.
Прапорщика признали виновным в "публичном распространении ложной информации с использованием служебного положения".
Военнослужащий признал вину и получил 5,5 года колонии общего режима. Его лишили звания и права в течение трех лет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.
Позднее наказание смягчили до штрафа в 2,5 млн рублей и вернули звание. Теперь прапорщик может продолжить службу в зоне СВО.
10:06:14 29-07-2025
Даже боюсь комментировать. Спорный момент.
10:12:53 29-07-2025
Гость (10:06:14 29-07-2025) Даже боюсь комментировать. Спорный момент.... Не ты один боишься. Всю страну запугали.
P.S.
Если товарищ майор это читает - выше я написал про Ботсвану. Страна такая. Там многие боятся. Засухи. Неурожая. И крокодилов.
10:19:44 29-07-2025
Гость (10:06:14 29-07-2025) Даже боюсь комментировать. Спорный момент.... Давай, давай. Смелее.
10:09:35 29-07-2025
Правильная информация только из проверенных источников. Что вообще могут знать эти военные о реальном положении дел
11:15:39 29-07-2025
Гость (10:09:35 29-07-2025) Правильная информация только из проверенных источников. Что ... Т.е. их первого канала ТВ.
10:10:19 29-07-2025
Меня терзают смутные сомнения. А есть где-то указание его реальных слов, сказанных по данному поводу, а не вот эти казённые формулировки?
10:25:10 29-07-2025
В 80х в армии прапора постоянно стращали, смелыми и отважными китайцами. Чтобы часовой не спал на посту.
Знали бы, что так можно, всех прапаров и "дедов" пересажали , да хоть выспались бы
10:40:46 29-07-2025
Гость (10:25:10 29-07-2025) В 80х в армии прапора постоянно стращали, смелыми и отважным... В вас, оболтусах, боевой дух укрепляли.
10:56:03 29-07-2025
Гость (10:40:46 29-07-2025) В вас, оболтусах, боевой дух укрепляли.... пока духов укрепляли - умудрились развалить СССР.
Хотя в целом ожидаемо, любая власть, построенная на лжи, рано или поздно кончается.
11:16:42 29-07-2025
Гость (10:56:03 29-07-2025) пока духов укрепляли - умудрились развалить СССР.Хотя в ... Это вы скорый конец существующему строю предрекаете?
10:36:24 29-07-2025
это все уже проходили, много-много лет назад.
11:07:10 29-07-2025
А когда маргиналов и школьных садистов наказывать хоть как-то начнут? Каждый день новости как где-то толпой жертв забивают. Они же звереют от безнаказанности и даже на видео свои грязные дела снимают!
14:49:09 29-07-2025
А в чем сила, брат?
20:02:48 29-07-2025
Гость (14:49:09 29-07-2025) А в чем сила, брат?... Известно в чем, в ньютонах.