Российского военнослужащего оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ

Прапорщик преувеличивал достижения украинской армии и запугивал личный состав

29 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону оштрафовал российского прапорщика на 2,5 млн рублей за похвалу в адрес ВСУ, пишет "Коммерсант".

Осужденный в разговорах с сослуживцами дважды рассказывал о неудачах российской армии и преувеличивал успехи ВСУ в ДНР.

«Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», - говорится в материалах дела.

Прапорщика признали виновным в "публичном распространении ложной информации с использованием служебного положения".

Военнослужащий признал вину и получил 5,5 года колонии общего режима. Его лишили звания и права в течение трех лет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Позднее наказание смягчили до штрафа в 2,5 млн рублей и вернули звание. Теперь прапорщик может продолжить службу в зоне СВО.