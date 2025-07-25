Бастрыкин назвал число жертв среди мирных жителей при вторжении ВСУ в Курскую область
СК возбудил 611 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и иностранных наемников
25 июля 2025, 15:40, ИА Амител
При вторжении украинских войск в Курскую область погиб 331 мирный житель, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», – сообщил Бастрыкин.
Он отметил, что следователи уже возбудили 611 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и иностранных наемников.
«Установлено свыше 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков», – указал Бастрыкин.
Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя девять месяцев российские военные выбили противника с территории региона.
