Российскую телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Знаменитость стала чувствовать себя хуже на фоне рака, с которым она борется почти 20 лет

14 июля 2025, 13:35, ИА Амител

Татьяна Миткова / Фото: кадр из видео "Эмпатия Манучи"

В Москве экстренно госпитализировали телеведущую Татьяну Миткову. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, ее самочувствие ухудшилось на фоне заболевания раком, который у нее обнаружили в 2009 году.

В 2016-м врачи нашли у телеведущей метастаз, возникший вследствие недуга. С этого же года она проходит химиотерапию.

Сейчас 69-летняя ведущая в больнице. Причиной госпитализации стал слабый иммунитет. Медики провели консилиум и решили продолжать текущий курс химиотерапии.

