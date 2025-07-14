НОВОСТИОбщество

Российскую телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Знаменитость стала чувствовать себя хуже на фоне рака, с которым она борется почти 20 лет

14 июля 2025, 13:35, ИА Амител

Татьяна Миткова / Фото: кадр из видео "Эмпатия Манучи"
Татьяна Миткова / Фото: кадр из видео "Эмпатия Манучи"

В Москве экстренно госпитализировали телеведущую Татьяну Миткову. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, ее самочувствие ухудшилось на фоне заболевания раком, который у нее обнаружили в 2009 году. 

В 2016-м врачи нашли у телеведущей метастаз, возникший вследствие недуга. С этого же года она проходит химиотерапию.

Сейчас 69-летняя ведущая в больнице. Причиной госпитализации стал слабый иммунитет. Медики провели консилиум и решили продолжать текущий курс химиотерапии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге госпитализировали актера Михаила Боярского. По данным СМИ, его доставили в отделение сосудистой кардиологии утром 26 июня. Согласно информации источников, это было необходимо для планового обследования.

Михаил Боярский / Кадр из видео

СМИ: Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Актер поступил в медицинское учреждение утром 26 июня
НОВОСТИКультура
Россия Знаменитости

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:29:31 14-07-2025

МИТта и МИТкова . ага

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров