По данным ведомства, в стране по-прежнему больше женщин

20 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К Всемирному дню статистики Росстат представил подробный портрет "среднего россиянина" за 2024 год, сообщает РБК.

По данным ведомства, женщины по-прежнему преобладают – их 54%, тогда как мужчин 46%. Разрыв превышает 10 миллионов человек. Средний возраст россиян – 41 год: мужчинам в среднем 38 лет, женщинам – 43.

Большинство жителей страны – русские (80,8%). Средний рост мужчин составляет 162,9 см, женщин – 159,5 см. При этом средний вес мужчин – 74,1 кг, женщин – 67 кг.

При росте 163 см и весе 74 кг индекс массы тела (ИМТ) составляет 27.9. Этот показатель характеризуется, как "избыточная масса тела (предожирение)".В официальном браке состоят 63% мужчин и 54% женщин. Среди новорожденных 2025 года самыми популярными именами стали Михаил, Александр и Артем у мальчиков и София, Ева и Анна у девочек.

Свободное время большинство россиян предпочитают проводить дома: 77,9% смотрят телевизор или фильмы, 70,6% общаются с друзьями, половина населения проводит досуг за компьютером или телефоном, 34% читают, а 24,5% занимаются хобби. Интернетом пользуются почти все – 88,9%.

Состояние здоровья россияне оценивают преимущественно положительно: 52,7% называют его хорошим или очень хорошим, а среди людей 35–39 лет этот показатель достигает 80,4%.

Финансовая картина выглядит оптимистично: реальные доходы выросли на 8,4%, а средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Типичный работающий россиянин – женщина с высшим образованием, занятая в сфере торговли и получающая около 84 тысяч рублей в месяц.

Почти половина семей (49,3%) владеют автомобилями. В городах проживают 75% населения, а самым густонаселенным регионом страны остается Центральный федеральный округ, где живут 28% россиян.

Ранее сообщалось, что решить демографические проблемы России, по мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, можно, только если вогнать население в нищету.