"Ростелеком" расширил игровую платформу тысячами игр для геймеров по всей России

05 сентября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRhmax

Иллюстрация предоставлена пресс-службой компании "Ростелеком"

"Ростелеком" подвел итоги первого месяца работы собственной игровой платформы , которая объединяет уже пять тысяч игр.

Каталог платформы регулярно пополняют новыми видеоиграми, с момента запуска их число выросло более чем на две тысячи. Уже доступны хиты этого года Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign* , на этой неделе одновременно со всем миром стала доступна тактическая ролевая игра Super Robot Wars Y*.

География игровой платформы охватывает всю страну. Первую же копию игры "Сказки Старой Руси" купил пользователь из города Нерюнгри в Якутии. Есть геймеры и за пределами Солнечной системы, на далекой планете Сарнаут – но лишь во вселенной фэнтезийной многопользовательской ролевой онлайн-игры "Аллоды онлайн" , которая особенно популярна среди жителей Южного федерального округа России.

Место жительства влияет на вкусы игроков. Среди покупателей первых копий игры "ИЛ-2 Штурмовик" на игровой платформе – жители подмосковных городов Жуковский и Домодедово. Опцию "Мир кораблей" чаще других подключают жители приморских районов, в том числе Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока.

Наиболее популярное время посещения игровой платформы – ожидаемо вечером и ночью, однако существенное количество покупок совершают утром, до 10:00. По данным ВЦИОМ, стереотип о том, что в игры играют только подростки, давно устарел: гейминг охватывает все возрастные группы, а значит, речь не только о школьниках – и взрослые находят время запустить любимую игру перед работой.

По результатам опроса пользователей, проведенного "Ростелекомом" ко Дню геймера, опцию "Второй аккаунт" для игры "Мир танков" чаще всего покупают отцы, чтобы играть со своими сыновьями. На втором месте – друзья и "соклановцы". На третьем – жены.

Игровая платформа является собственной разработкой "Ростелекома". Все элементы – от программного кода до дизайна – созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков.

*Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign ("Кингдом Кам: Деливерэнс II, Элдэн Ринг Найтеринг"); Super Robot Wars Y ("Супер Робот Варс Уай")

ПАО "Ростелеком"

