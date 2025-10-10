"Ростелеком" запустил новый тариф мобильной связи

Он обеспечит доступ к мобильному интернету и связи без лишних условий и пакетов

10 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Девушка говорит по телефону / Фото предоставлено пресс-службой "Ростелекома"

"Ростелеком" сообщает о запуске нового тарифного плана под названием "Первый мобильный", который предоставляет абонентам 100 Гб мобильного интернета, 1000 минут для звонков и 1000 СМС на любые мобильные номера по всей России. Тариф разработан для удобства клиентов, позволяя им стать абонентами мобильной связи без необходимости подключать пакеты с домашним интернетом и другими услугами.

«"Ростелеком" наращивает активность и планирует увеличить свою долю на российском рынке мобильной связи. Мы впервые предложили отдельный тариф на мобильную связь с очень выгодными условиями, которые к тому же не изменятся больше двух лет. Запуск нашего нового предложения повышает доступность услуг мобильной связи и интернета на максимальной скорости для всех жителей страны», – прокомментировал заместитель президента – председатель правления "Ростелекома" Антон Годовиков.

Чтобы подключиться к мобильной связи "Ростелекома", нужно оставить заявку на сайте компании. Сим-карту вам доставит курьер, это бесплатно. Возможность сохранить свой номер при переходе к "Ростелекому" также предусмотрена – достаточно указать это при оформлении заявки. В случае перехода с сохранением номера абонент получает 1000 бонусов, которые можно потратить на оплату связи.

Абонентская плата за новый тариф фиксирована и не изменится до конца 2027 года. Номер, полученный при подключении, будет закреплен за клиентом навсегда. Договор не будет расторгнут автоматически, даже если абонент не использует услуги связи или не оплачивает их. Номер останется за ним, пока он сам не решит отказаться от услуги.

Более подробную информацию о тарифах и услугах можно найти на официальном сайте компании, в личном кабинете или по телефону 8 800 100 08 00.

ПАО Ростелеком

