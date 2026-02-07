"Французский ветеринар" обманул жительницу Алтая на 200 тысяч рублей
Он обещал приехать к женщине, но попросил денег
07 февраля 2026, 10:05, ИА Амител
Жительница Республики Алтай стала жертвой мошенничества, потеряв свыше 200 тысяч рублей. Инцидент, о котором сообщила пресс-служба МВД региона, начался с установки приложения для знакомств в ноябре 2025 года.
В онлайн-сервисе 41-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который назвался американским ветеринаром по имени Эван, проживающим во Франции. Их дальнейшее общение переместилось в мессенджер.
В январе новый знакомый выразил желание приехать в Республику Алтай для встречи и отдыха. Он попросил женщину забронировать для него гостиничный номер и автомобиль, необходимые для получения российской визы.
Далее, сославшись на невозможность оплаты бронирования с иностранной карты, злоумышленник отправил ей ссылку для перевода средств. По их договоренности она должна была обменять валюту на рубли, оплатить услуги и оставить себе разницу.
После перехода по ссылке и регистрации сельчанке был присвоен счет, на котором якобы уже находилось 20 тыс. долларов. Женщина попробовала конвертировать 15 долларов в рубли, и на ее банковскую карту поступило 1200 рублей. После этого счет был заморожен, и якобы для его активации нужно внести 160 тыс. рублей. Сельчанка выполнила условие. Однако счет так и не был активирован. Позже мужчина попросил женщину приобрести валюту на 40 тыс. рублей и перевести деньги по тем же реквизитам, якобы тогда счет активируется. Только после того как служба поддержки сайта потребовала перевести еще 160 тыс. рублей для разблокировки, сельчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников.
10:52:47 07-02-2026
Корысть охватила страну, разум гаснет в головах.
11:26:17 07-02-2026
Сначала отдаёт, потом до них доходит. Ага, только жадность не лечится.
14:21:07 07-02-2026
"Гражданка Никанорова", ремейк.
17:05:24 07-02-2026
Надо же быть такой глупой... Половину жиизни прожила, а ума, как у бабочки-однодневки!
10:58:43 08-02-2026
Слава богу не пенсионерка- а то сейчас все на пенсионеров валят- выставляя всех подряд дураками .
21:16:23 08-02-2026
неужели настолько хочется "в койку" ??? таблетки наверняка есть корректирующие такие состояния