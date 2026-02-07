"Французский ветеринар" обманул жительницу Алтая на 200 тысяч рублей

Он обещал приехать к женщине, но попросил денег

07 февраля 2026

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Жительница Республики Алтай стала жертвой мошенничества, потеряв свыше 200 тысяч рублей. Инцидент, о котором сообщила пресс-служба МВД региона, начался с установки приложения для знакомств в ноябре 2025 года.

В онлайн-сервисе 41-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который назвался американским ветеринаром по имени Эван, проживающим во Франции. Их дальнейшее общение переместилось в мессенджер.

В январе новый знакомый выразил желание приехать в Республику Алтай для встречи и отдыха. Он попросил женщину забронировать для него гостиничный номер и автомобиль, необходимые для получения российской визы.

Далее, сославшись на невозможность оплаты бронирования с иностранной карты, злоумышленник отправил ей ссылку для перевода средств. По их договоренности она должна была обменять валюту на рубли, оплатить услуги и оставить себе разницу.

После перехода по ссылке и регистрации сельчанке был присвоен счет, на котором якобы уже находилось 20 тыс. долларов. Женщина попробовала конвертировать 15 долларов в рубли, и на ее банковскую карту поступило 1200 рублей. После этого счет был заморожен, и якобы для его активации нужно внести 160 тыс. рублей. Сельчанка выполнила условие. Однако счет так и не был активирован. Позже мужчина попросил женщину приобрести валюту на 40 тыс. рублей и перевести деньги по тем же реквизитам, якобы тогда счет активируется. Только после того как служба поддержки сайта потребовала перевести еще 160 тыс. рублей для разблокировки, сельчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников.