Рубцовские "Долинские колбасы" заплатят штраф за нарушения на производстве

Роспотребнадзор инициировал проверку на предприятии и выявил несоблюдение санитарных требований

14 января 2026, 12:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае рубцовское предприятие "Долинские колбасы" оштрафовали на 50 000 рублей за грубые нарушения санитарных норм и попытки помешать проверке Роспотребнадзора. Решение вынес краевой Арбитражный суд – материалы дела появились в его официальной картотеке

История началась далеко за пределами региона. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обнаружило в продукции компании опасные микроорганизмы, в том числе бактерию Listeria monocytogenes.

После этого алтайский Роспотребнадзор, действуя по согласованию с краевой прокуратурой, инициировал собственную проверку на производстве. Выявленные нарушения оказались масштабными: напольное покрытие имело повреждения, неровности, следы ржавчины, скопления воды и крови; отсутствовала своевременная дезинфекция поверхностей и очистка технологической воды, контактирующей с готовой продукцией. Описание дефектов заняло почти десять страниц судебного документа и свелось к 12 ключевым пунктам. 

Более того, в ходе осмотра сотрудники Роспотребнадзора столкнулись с препятствиями: им временно преградили доступ к входным дверям предприятия, из‑за чего пришлось вызывать полицию.

Поскольку ранее производителя уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения, надзорный орган обратился в суд с требованием применить часть 3 статьи 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов").

В итоге суд встал на сторону Роспотребнадзора и назначил предприятию штраф в размере 50 000 рублей.

Накануне сообщалось, что компания "Хлеб Алтая" из Бийского района получила административное наказание за нарушения при производстве мясной продукции.

штрафы Роспотребнадзор

Комментарии 4

Avatar Picture
Лурье

13:06:59 14-01-2026

И тут не без Долиной...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:00 14-01-2026

Большой, значительный, ощутимый штраф.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:31 15-01-2026

Гость (13:25:00 14-01-2026) Большой, значительный, ощутимый штраф. ... Уже есть решение. Штраф 50 000 р.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:49 14-01-2026

Может "долинские колбасы" подумали , что пришли мошенники? Дело долиной живет.

  -5 Нравится
Ответить
