В Алтайском крае пропал ребенок в куртке синего цвета

05 октября 2025, 10:00, ИА Амител

В Алтайском крае пропал ребенок / Фото: «СпасАлтай22»

В селе Смоленском Алтайского края уже несколько дней ищут 12-летнего Станислава Ковалева. Мальчик ушел из дома 3 октября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "СпасАлтай22".

Приметы пропавшего:

рост около 120 см;

голубые глаза;

темно-русые короткостриженые волосы.

Во что был одет:

зимняя куртка синего цвета с капюшоном;

спортивная шапка в черно-белую полоску;

черные брюки;

черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам "СпасАлтай22", указанным в ориентировке, или в правоохранительные органы.