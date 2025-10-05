В Алтайском крае пропал ребенок в куртке синего цвета
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам "СпасАлтай22", указанным в ориентировке
05 октября 2025, 10:00, ИА Амител
В селе Смоленском Алтайского края уже несколько дней ищут 12-летнего Станислава Ковалева. Мальчик ушел из дома 3 октября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "СпасАлтай22".
Приметы пропавшего:
-
рост около 120 см;
-
голубые глаза;
-
темно-русые короткостриженые волосы.
Во что был одет:
-
зимняя куртка синего цвета с капюшоном;
-
спортивная шапка в черно-белую полоску;
-
черные брюки;
-
черные кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам "СпасАлтай22", указанным в ориентировке, или в правоохранительные органы.
Комментарии 0