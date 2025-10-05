НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае пропал ребенок в куртке синего цвета

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам "СпасАлтай22", указанным в ориентировке

05 октября 2025, 10:00, ИА Амител

В Алтайском крае пропал ребенок / Фото: «СпасАлтай22»

В селе Смоленском Алтайского края уже несколько дней ищут 12-летнего Станислава Ковалева. Мальчик ушел из дома 3 октября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "СпасАлтай22".

Приметы пропавшего:

  • рост около 120 см;

  • голубые глаза;

  • темно-русые короткостриженые волосы.

Во что был одет:

  • зимняя куртка синего цвета с капюшоном;

  • спортивная шапка в черно-белую полоску;

  • черные брюки;

  • черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам "СпасАлтай22", указанным в ориентировке, или в правоохранительные органы. 

Алтайский край пропал человек

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров