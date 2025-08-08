Рынок ждет фильтрации. Что алтайские риелторы думают об урегулировании сферы

В Госдуме предложили создать единый реестр, который может все поменять

08 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

В Госдуме для риелторов предлагают новые правила – создать единый реестр специалистов по недвижимости. Туда попадут только те, кто прошел аттестацию. Цель – повысить безопасность сделок и вывести отрасль из тени. Как эти изменения могут повлиять на рынок, насколько сократится число риелторов и повлияет ли это на кошелек потребителей, выяснял Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Регулирование рынка недвижимости – тема не новая, но за риелторов всерьез пока никто не брался. Авторы законопроекта считают, что для включения в реестр специалисту нужно будет сдать экзамен и, вероятно, иметь высшее образование. Руководитель барнаульского агентства недвижимости "Владис" Павел Жерноклев считает, что это отсеет недобросовестных игроков.

«Рынок действительно нуждается в фильтрации, слишком много частников, которые не несут ответственности перед клиентом. Мы видим, как из-за этого растет количество спорных сделок, мошенничества и разочарования у людей. На стоимость услуг, скорее всего, это повлияет. Профессионалы начнут цениться выше, а клиенты – понимать, за что они платят. И не исключаю, что комиссии могут немного вырасти. Но и уровень качества будет совсем другой», – заявил эксперт.

Мнений по поводу этой инициативы много, но почти все эксперты солидарны в одном – необходимость в наведении порядка назрела. Этой позиции придерживается и вице-президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова.

«Законную деятельность вести надо. Меня всегда удивляет: говорят, государство нас не замечает. А что вы сделали для государства? Вы ведете легальный бизнес, вы проходите аттестации, вы какие-то минимальные требования выполняете, чтобы вас замечали? А если вы ничего не делаете, почему они вас должны замечать? Поэтому любой порядок – это благо», – сказала Зырянова.

Если легализация – это первый шаг, то дальше должно следовать регулярное повышение квалификации специалистов. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина убеждена, что ключ к успеху – это постоянное обучение и аттестация.

«Я за любую аттестацию, обучение. Всегда нужно быть высокого уровня специалистом. Кроме того, нужно повышать квалификацию в обязательном порядке. Поэтому, конечно, хотелось бы видеть коллег хорошего уровня на этом рынке недвижимости», – сказала она.

Что касается сдачи экзаменов и наличия высшего образования – тут единогласия у экспертов нет. Риелтор с 12-летним стажем, руководитель агентства недвижимости "Облака" Никита Филатов ставит под сомнение необходимость специального образования, подчеркивая, что важны не "корочки", а реальные знания и навыки.

«Профессии риелтор в принципе не существует: это такая смесь нескольких профессий. Это и менеджер по продажам, и юрист, и даже где-то психолог. Я понимаю, что нужны специальные навыки, специальные знания в сфере недвижимости. Но все это настолько размыто, потому что в государственных учреждениях как таковых знаний не дают, потому что каждая сделка уникальна и индивидуальна, и нужен специальный подход», – заявил специалист.

Сообщество специалистов оценило инициативу неоднозначно. И хотя цели законопроекта, безусловно, благие – обезопасить сделки и вывести отрасль из тени, – реализация вызывает вопросы, в том числе у правительства. Поэтому проект отправлен на доработку.