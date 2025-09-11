Предзаказы на iPhone 17 в России побили рекорды трех последних лет

Предзаказы растут, несмотря на высокую цену устройств

11 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России предзаказы на iPhone 17 побили рекорды последних трех лет. Как сообщили ретейлеры, интерес к новинке после презентации оказался в два раза выше, чем к iPhone 16, и в пять раз – чем к iPhone 15. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Наибольшая активность отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Хабаровске и Сочи. Именно в этих городах спрос на новую модель оказался самым высоким.

Аналитики связывают рост интереса как с обновленными характеристиками смартфона, так и с общей лояльностью покупателей к продукции Apple, несмотря на высокую цену устройств.

