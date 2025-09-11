Предзаказы на iPhone 17 в России побили рекорды трех последних лет
Предзаказы растут, несмотря на высокую цену устройств
11 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В России предзаказы на iPhone 17 побили рекорды последних трех лет. Как сообщили ретейлеры, интерес к новинке после презентации оказался в два раза выше, чем к iPhone 16, и в пять раз – чем к iPhone 15. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Наибольшая активность отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Хабаровске и Сочи. Именно в этих городах спрос на новую модель оказался самым высоким.
Аналитики связывают рост интереса как с обновленными характеристиками смартфона, так и с общей лояльностью покупателей к продукции Apple, несмотря на высокую цену устройств.
Ранее сообщалось, что перекупщики нашли новый способ нажиться на доверчивых покупателях айфонов. Все чаще старые смартфоны выдают за новые, "скручивая пробег" батареи с помощью специального оборудования.
несмотря на высокую цену устройств --- ну бабки есть, экономика же прет
15:55:27 11-09-2025
Про какую россию речь? Та которая в пределах третьего транспортного кольца или чуть дальше?
22:44:14 11-09-2025
Гость (15:55:27 11-09-2025) Про какую россию речь? Та которая в пределах третьего трансп... Ты удивишься, если узнаешь сколько 17-х айфонов заказали в Барнео. Более 3000 трубок.
07:50:39 12-09-2025
Гость (22:44:14 11-09-2025) Ты удивишься, если узнаешь сколько 17-х айфонов заказали в Б... 700000 жителей, 3000 огрызков, из которых процентов 90, кредитные. Одни олигархи в Барнауле живут🤦♂️