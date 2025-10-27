Процедура станет полностью автоматизированной

27 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Списание долгов / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Федеральная налоговая служба России с 1 ноября 2025 года начнет автоматически списывать налоговые долги граждан с банковских счетов без обращения в суд. Нововведение позволит взыскивать задолженности по имущественным, транспортным и другим налогам напрямую, без участия судебных приставов. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснила исполнительный директор юридической группы АИД Екатерина Романова, теперь налогоплательщика предварительно уведомят о долге через портал "Госуслуги". После этого инспекция разместит решение о взыскании в специальном реестре, а спустя семь дней направит распоряжение банку, который будет обязан списать средства со счета должника в пользу государства.

Новый порядок заменяет прежнюю многоступенчатую систему, когда налоговая должна была обращаться в суд, ждать решения и только затем передавать документы приставам. Теперь процедура станет полностью автоматизированной, что, по словам экспертов, сократит сроки взыскания долгов в несколько раз.

Романова отметила, что списание может производиться не только в рублях, но и в иностранной валюте, а также с электронных кошельков и цифровых активов. При этом ряд доходов – например, пособия, компенсации и социальные выплаты – по закону остаются защищенными от автоматического взыскания.

Напомним, что срок уплаты налогов в России происходит не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Поэтому взыскивать долги начнут с просроченных платежей за прошлый год.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность пересмотра ставки налога на роскошь, однако уточнил, что это не произойдет в текущем финансовом году.