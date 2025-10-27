С 1 ноября с банковских карт россиян начнут списывать налоговые долги без решения суда
Процедура станет полностью автоматизированной
27 октября 2025, 11:00, ИА Амител
Федеральная налоговая служба России с 1 ноября 2025 года начнет автоматически списывать налоговые долги граждан с банковских счетов без обращения в суд. Нововведение позволит взыскивать задолженности по имущественным, транспортным и другим налогам напрямую, без участия судебных приставов. Об этом пишет РИА Новости.
Как пояснила исполнительный директор юридической группы АИД Екатерина Романова, теперь налогоплательщика предварительно уведомят о долге через портал "Госуслуги". После этого инспекция разместит решение о взыскании в специальном реестре, а спустя семь дней направит распоряжение банку, который будет обязан списать средства со счета должника в пользу государства.
Новый порядок заменяет прежнюю многоступенчатую систему, когда налоговая должна была обращаться в суд, ждать решения и только затем передавать документы приставам. Теперь процедура станет полностью автоматизированной, что, по словам экспертов, сократит сроки взыскания долгов в несколько раз.
Романова отметила, что списание может производиться не только в рублях, но и в иностранной валюте, а также с электронных кошельков и цифровых активов. При этом ряд доходов – например, пособия, компенсации и социальные выплаты – по закону остаются защищенными от автоматического взыскания.
Напомним, что срок уплаты налогов в России происходит не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Поэтому взыскивать долги начнут с просроченных платежей за прошлый год.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность пересмотра ставки налога на роскошь, однако уточнил, что это не произойдет в текущем финансовом году.
11:13:24 27-10-2025
Спишут со всех имеющихся карт? веселуха начнется
13:17:39 27-10-2025
Гость (11:13:24 27-10-2025) Спишут со всех имеющихся карт? веселуха начнется ... Если ты должник, то пусть ищут где у тебя бабло и списывают, хренли законопослушные граждане, которые платят во время, должны будут потом за тебя платить? Так как твои долги раскидают на всех.
15:55:55 27-10-2025
Решка (13:17:39 27-10-2025) Если ты должник, то пусть ищут где у тебя бабло и списывают,...
Поживешь подольше - увидишь побольше (с) из известного фильма устами "Круглого".
С нетерпением ждём программных "сбоев" с внедрением новой "услуги" от ФНС.
Банки, цифровой рубль - привет вам пламенный!
11:15:22 27-10-2025
А вдруг ошибочно спишут у однофамильца, с одним именем, отчеством и т д. ?
Спишут то быренько, а вот возвращать не поторопятся
11:42:05 27-10-2025
Главное чтобы не списывалось из-за их тормозных баз данных, когда все уже оплачено, а долг висит, так у них регулярно бывает. Потом замучаешься возвращать, если вообще вернешь.
11:49:55 27-10-2025
Так оплатить налоги можно до 1го декабря, почему с 1го ноября - то будут списывать?
12:03:39 27-10-2025
Гость (11:49:55 27-10-2025) Так оплатить налоги можно до 1го декабря, почему с 1го ноябр... За прошлый год наверное?
17:42:28 27-10-2025
Гость (12:03:39 27-10-2025) За прошлый год наверное?... Так за прошлый 2024 и платим, за 2025 будем платить в 2026. Ничего не понятно
11:54:42 27-10-2025
НАЛ наше все
12:24:58 27-10-2025
Походу зарыватьпора карты
Судя по рассказам