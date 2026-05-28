С Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной
Таким образом дизайнер поддержал бойцов СВО, заявила глава ЛБИ
28 мая 2026, 07:15, ИА Амител
Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в соответствии с решением суда, сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета добавила, что ждет также взыскания средств с блогера Юрия Дудя*.
Напомним, летом 2024 года вышло видеоинтервью Лебедева блогеру Дудю*, в котором дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной.
* Признан иноагентом
07:40:37 28-05-2026
видеоинтервью Лебедева блогеру Дудю* --- ну Лебедев же не нахаляву дал интервью, получил бабки от приглапшателя. А приглашатель со звездочкой из-за финансирования оттуда. То есть бабки Лебедеву пришли оттуда, а звезочка в связи с этим у него не появилась. Получается тут читаем, тут не читаем
08:26:51 28-05-2026
Гость (07:40:37 28-05-2026) видеоинтервью Лебедева блогеру Дудю* --- ну Лебедев же не на... Шаман?
Байкал, ждёт своего,, героя".
08:57:48 28-05-2026
Хоть какая-то польза стране от фиолетово-красноволосого!
09:07:50 28-05-2026
Почему глава лиги безопасного интернета публикует новости в запрещенном месседжере . Вопрос риторический
09:34:24 28-05-2026
Гость (09:07:50 28-05-2026) Почему глава лиги безопасного интернета публикует новости в ... Ты еще спроси зачем они интернет блокируют. Я понимаю что для безопасности, но чьей именно?
11:40:27 28-05-2026
Попиарились за 150к с рыла - массы кипят и негодуют!
Тёма хитрый жук, но крохобор. Дал бы мильён если на пользу СВО - пацаны за его квартиру в Киеве кровь проливают, но туп.
Убогая ин-тырь-нетчица тоже не лучше - за бюджет патриотизм для низов гонит. Ну не станет же она обьяснять уважаемым людям - Абрамович, продай яхту -помоги русскому войну!