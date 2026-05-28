С Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Таким образом дизайнер поддержал бойцов СВО, заявила глава ЛБИ

28 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Артемий Лебедев / Кадр из интервью Юрию Дудю* на YouTube

Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в соответствии с решением суда, сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что ждет также взыскания средств с блогера Юрия Дудя*.

Напомним, летом 2024 года вышло видеоинтервью Лебедева блогеру Дудю*, в котором дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной.

* Признан иноагентом