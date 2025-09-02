Сахалинский священник скончался от случайного выстрела по пути к Поклонному кресту

Священнослужитель большую часть жизни провел на Сахалине

02 сентября 2025, 10:40, ИА Амител

На Сахалине священник погиб от случайного выстрела / Источник фотографии: https://епархияостровсахалин.рф

В Макарове на Сахалине трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донской иеромонах Димитрий (Луговской). В епархии сообщили, что 30 августа на 54-м году жизни священнослужитель скончался в результате несчастного случая. Об этом рассказали в региональной епархии.

Соболезнования выразил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, отметив, что кончина настоятеля стала тяжелой утратой для паствы.

«Димитрий родился в Воронежской области, но большую часть жизни провел на Сахалине, где более трех десятилетий посвятил служению церкви», – уточнил протоиерей Виктор Горбач в беседе с РИА Новости.

По его словам, трагедия произошла по пути к Поклонному кресту – сопровождавший его человек держал ружье, которое случайно выстрелило.

Следствие по данному факту ведет 318-й военный следственный отдел СК РФ.

Ранее сообщалось, что житель Алтая застрелил сожительницу, попытавшуюся отобрать у него ружье.