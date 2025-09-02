Сахалинский священник скончался от случайного выстрела по пути к Поклонному кресту
Священнослужитель большую часть жизни провел на Сахалине
02 сентября 2025, 10:40, ИА Амител
В Макарове на Сахалине трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донской иеромонах Димитрий (Луговской). В епархии сообщили, что 30 августа на 54-м году жизни священнослужитель скончался в результате несчастного случая. Об этом рассказали в региональной епархии.
Соболезнования выразил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, отметив, что кончина настоятеля стала тяжелой утратой для паствы.
«Димитрий родился в Воронежской области, но большую часть жизни провел на Сахалине, где более трех десятилетий посвятил служению церкви», – уточнил протоиерей Виктор Горбач в беседе с РИА Новости.
По его словам, трагедия произошла по пути к Поклонному кресту – сопровождавший его человек держал ружье, которое случайно выстрелило.
Следствие по данному факту ведет 318-й военный следственный отдел СК РФ.
10:58:57 02-09-2025
бог не тимошка...
11:24:07 02-09-2025
На всё воля божья. Особлива его служителей-посредников.
14:24:24 02-09-2025
Гость (11:24:07 02-09-2025) На всё воля божья. Особлива его служителей-посредников.... Бог, здесь не причем, это игра Дьявола, который пока на время спора с Богом, временно правит на земле. Ключ к разгадке, поп сам не знает с кем он, с Богом или с его врагом.
11:25:16 02-09-2025
А что к поклонному кресту с ружьем ходят ?
11:51:48 02-09-2025
Гость (11:25:16 02-09-2025) А что к поклонному кресту с ружьем ходят ?... Там медведи иногда шляются, поэтому вооруженный сопровождающий. Но скорее всего по оружию к владельцу вопросы будут, так как лицензии наверняка нет, с оружием в охот.угодиях без лицензии это залёт и браконьерство, ещё и труп от неосторожного обращения с оружием. Хотя возможно, они просто "не сошлись в вопросах богословия".
11:39:25 02-09-2025
Эм... Стрелок священника конвоировал, что ли? Потому что иначе представить себе, как можно нести ружье, чтобы оно выстрелило в попутчика...
15:00:53 02-09-2025
Не договорились.