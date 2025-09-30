Самая сильная магнитная буря за три месяца накрыла Землю

События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня

30 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

На Землю обрушилась самая сильная за последние три месяца магнитная буря. По словам доктора физико-математических наук Сергея Богачева, сейчас фиксируется шторм уровня G3+, хотя прогнозов на явление такой силы не было. Ученый отметил, что ситуация остается непредсказуемой, а прогноз на ближайшие сутки пока не определен, пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва".

На фоне возмущения магнитосферы по планете продолжаются северные сияния.

«Геомагнитная обстановка сильно возмущена и благоприятна для формирования сияний в средних широтах», – пояснил Богачев.

Специалисты напоминают, что в такие дни важно соблюдать простые меры предосторожности: отказаться от употребления алкоголя, пить больше воды без газа и отдавать предпочтение успокаивающим напиткам. Геомагнитные бури могут вызывать кратковременные сбои в работе техники и дискомфорт у метеочувствительных людей.