Самолет не смог сесть вовремя в барнаульском аэропорту

Причиной стал туман

20 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071631

В барнаульском аэропорту имени Германа Титова появилась информация о задержке одного из рейсов. Ее показали на онлайн-табло.

Из-за тумана в Барнауле задержали прилет самолета из Домодедова.

Накануне из-за тумана задержали 11 рейсов, а сами задержки происходят с 16 октября.

По данным синоптиков, плохая видимость в городе связана с активным снеготаянием и безветренной погодой. По прогнозу, отступить туман должен 20-го числа.