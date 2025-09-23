В барнаульском аэропорту задержали рейсы на прилет и вылет из Москвы, один из них отменили
Самолеты отправятся в места назначения позже
23 сентября 2025, 08:40, ИА Амител
В барнаульском аэропорту задерживают несколько рейсов на прилет и вылет из Москвы. Улететь из краевой столицы не могут три самолета, а два приземлятся в городе с задержкой. Кроме того, отменили по одному рейсу в обе стороны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Согласно информации на табло, три самолета вылетят в российскую столицу позже назначенного времени. Так, борт авиакомпании "Победа" отправится в Шереметьево в 11:00 вместо 05:35. Также задерживаются два самолета в Домодедово. Борт "Уральских авиалиний", исходя из расчетного времени, улетит в Москву в 09:40, а лайнер S7 – в 08:40.
Помимо этого, некоторые самолеты пока не могут вылететь из Москвы в Барнаул. По предварительным данным, рейс "Победы" из Шереметьево приземлится в краевой столице в 10:20 вместо 05:05. Борт из Домодедово должен прибыть в 09:15.
Рейсы "Аэрофлота" в направлении Барнаул – Шереметьево и обратно отменены.
Напомним, ранее в Шереметьево вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры были связаны с атаками беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область.
09:39:01 23-09-2025
И когда Аэрофлотом можно будет улететь? Завтра в один впихнут?
12:12:32 23-09-2025
АФЛ вообще не парится. Отменяет и все
12:22:38 23-09-2025
Взяли и отменили, молодцы однако. А ничего что люди не просто так катаются, дела были запланированы. Как Аэрофлот за это отвечать будет ? Шереметьево не закрыт, если Победа летит, они из него же летает.
13:49:32 23-09-2025
Гость (12:22:38 23-09-2025) Взяли и отменили, молодцы однако. А ничего что люди не прост... Все претензии адресуй авиалюбителям-моделистам из 404, так как это их поделки летают над Россией и мешают нормальной жизни людей. Почему летают и почему долетают - в МО РФ спроси. Можешь даже сам к ним на работу устроиться, небо чистить от нечисти.
16:37:10 23-09-2025
а разве только в одну сторону поделки летают? мне кажется, в ответку. Это двухсторонее мероприятие. И надо его заканчивать побыстрее.