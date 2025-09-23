В барнаульском аэропорту задержали рейсы на прилет и вылет из Москвы, один из них отменили

Самолеты отправятся в места назначения позже

23 сентября 2025, 08:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В барнаульском аэропорту задерживают несколько рейсов на прилет и вылет из Москвы. Улететь из краевой столицы не могут три самолета, а два приземлятся в городе с задержкой. Кроме того, отменили по одному рейсу в обе стороны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Согласно информации на табло, три самолета вылетят в российскую столицу позже назначенного времени. Так, борт авиакомпании "Победа" отправится в Шереметьево в 11:00 вместо 05:35. Также задерживаются два самолета в Домодедово. Борт "Уральских авиалиний", исходя из расчетного времени, улетит в Москву в 09:40, а лайнер S7 – в 08:40.

Помимо этого, некоторые самолеты пока не могут вылететь из Москвы в Барнаул. По предварительным данным, рейс "Победы" из Шереметьево приземлится в краевой столице в 10:20 вместо 05:05. Борт из Домодедово должен прибыть в 09:15.

Рейсы "Аэрофлота" в направлении Барнаул – Шереметьево и обратно отменены.

Напомним, ранее в Шереметьево вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры были связаны с атаками беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область.