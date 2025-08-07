Самолет "Уральских авиалиний" передал код о происшествии на борту

На борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет

07 августа 2025, 15:10, ИА Амител

Самолет "Уральских авиалиний" / Baza со ссылкой на сервис Flightradar

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, выполняющий рейс Москва – Сочи, передал код о происшествии на борту, сообщает Telegram-канал Baza.

«Судя по сервису Flightradar, самолет летит со скоростью около 280 км/ч – это непривычно мало для высоты 10 000 метров. При этом данные с сервиса порой отображаются неправильно», – говорится в сообщении.

В аэропортах Сочи и Ставрополя спасатели МЧС прибыли к взлетно-посадочным полосам, чтобы встретить рейс из Москвы. Однако, как позже сообщили в авиакомпании, самолет ушел на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани.

Как уточняет РИА Новости, на борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет.