Самолет "Уральских авиалиний" передал код о происшествии на борту
На борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет
07 августа 2025, 15:10, ИА Амител
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, выполняющий рейс Москва – Сочи, передал код о происшествии на борту, сообщает Telegram-канал Baza.
«Судя по сервису Flightradar, самолет летит со скоростью около 280 км/ч – это непривычно мало для высоты 10 000 метров. При этом данные с сервиса порой отображаются неправильно», – говорится в сообщении.
В аэропортах Сочи и Ставрополя спасатели МЧС прибыли к взлетно-посадочным полосам, чтобы встретить рейс из Москвы. Однако, как позже сообщили в авиакомпании, самолет ушел на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани.
Как уточняет РИА Новости, на борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет.
17:47:17 07-08-2025
нафига туда лететь вообще? кто туда летит? так опасно, неужели нет альтернатив? это же как рулетка русская, простиГоссполии
22:28:39 07-08-2025
Гость (17:47:17 07-08-2025) нафига туда лететь вообще? кто туда летит? так опасно, неуже...
Сиди дома! Отдыхай на озере где-нибудь со своей оголтелой смейкой. Вы там как дикари себя ведете.