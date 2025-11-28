Самозапреты на кредиты каждый месяц спасают по 300 млн рублей

Влияние новых защитных инструментов на безопасность заемщиков оценили в ВТБ

28 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Деньги. Рубли. Кредит / Фото: amic.ru

Механизм самозапрета на оформление потребительских кредитов помогает клиентам каждый месяц сохранять около 300 млн рублей, предотвращая получение нежелательных займов и уменьшая риск мошенничества. К началу декабря опцией воспользовались примерно 5% граждан, обращавшихся за кредитами, и в следующем году показатель останется стабильным. Об этом накануне 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Как работает механизм самозащиты

Инструмент самозапрета действует в России с 1 марта 2025 года. Он дает возможность жителям страны самостоятельно ограничивать возможность получения новых потребительских кредитов. Сделать это можно удаленно через портал "Госуслуги" или при посещении МФЦ. При этом ограничение не касается жилищных, автокредитов и образовательных займов.

Все сведения о включенных запретах фиксируются в кредитной истории и действуют до момента, пока сам заемщик не снимет их.

«Современные механизмы защиты клиентов становятся все более продуманными и эффективными. Они помогают не только обезопасить деньги от мошеннических схем, но и предотвратить необдуманные и спонтанные решения. Интерес к самозапретам отражает повышение финансовой грамотности и ответственности населения и позволяет снижать риски, блокируя потенциально опасные займы уже на этапе рассмотрения заявок», – прокомментировал Алексей Охорзин.

Дополнительные способы защиты заемщиков

Дополняя государственные инструменты, банки развивают собственные сервисы самоограничений. ВТБ, например, с сентября 2025 года позволяет клиентам устанавливать запреты на дистанционное оформление не только потребительских, но и автокредитов наличными, а также на досрочное снятие средств с вкладов. Аналогичные сервисы активно развивают и другие участники рынка. Т-банк внедрил функцию временной блокировки определенных категорий расходов, а Альфа-Банк предоставляет клиентам возможность устанавливать персональные лимиты на кредитную нагрузку.

Еще один защитный инструмент – "период охлаждения". Для кредитов от 50 до 200 тыс. рублей выдача денег откладывается минимум на четыре часа после подписания договора. Если сумма превышает 200 тыс. рублей, ожидание увеличивается до 48 часов. За это время человек может отказаться от оформления, если заметит признаки мошенничества. По статистике банка, не более 3% клиентов используют это право. В офисах отказов меньше, чем при подаче заявки онлайн, а кредиты до 200 тыс. рублей расторгают реже, чем крупные.

Также с 2017 года граждане могут ставить самозапрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия через Росреестр или "Госуслуги". Эта мера особенно помогает пожилым владельцам жилья и тем, кто находится далеко от своей недвижимости, защищая их от незаконных сделок с имуществом.