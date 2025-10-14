Самый вонючий цветок в мире украли из ботанического сада в Германии

Клубень редкого аморфофаллуса титанического отличается крайне мерзким ароматом, но представляет ценность для ботаников

14 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Аморфофаллус титанический / Фото: JIM LO SCALZO/ТАСС

В Дортмунде, Германия, из ботанического сада "Ромбергпарк" был похищен клубень редчайшего аморфофаллуса титанического, известного своим крайне неприятным запахом, напоминающим запах разлагающегося мяса. О краже "самого зловонного цветка на планете" сообщает издание Spiegel.

Неизвестные украли из контейнера клубень весом от двадцати до тридцати килограммов, которому работники сада дали имя "Давид". Администрация города сообщила в правоохранительные органы об исчезновении растения.

Представитель ботанического сада выразил огорчение в связи с инцидентом.

«Пропажа "Давида" стала для нас серьезной утратой. Многие жители Дортмунда с нетерпением ждали его очередного цветения. Мы надеемся, что похитители осознают свою ошибку и вернут растение», – сказал сотрудник ботанического сада.

Он также подчеркнул, что данная утрата имеет большое значение для всего города.