Сайт суда удалил карточку дела экс-губернатора Хабаровска перед ключевым заседанием

В пресс-службе Мосгорсуда отказались комментировать причины удаления информации

22 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Сергей Фургал / Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Накануне ключевого этапа судебного процесса над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом с официального сайта московских судов пропала электронная карточка его второго уголовного дела, сообщает transsibinfo. Самого экс-губернатора обвиняют в денежных махинациях.

Данные находились в открытом доступе с октября 2023 года, но исчезли именно перед началом прений сторон.

В пресс-службе Мосгорсуда отказались комментировать причины удаления информации, сославшись на отсутствие данных о мотивах такого решения.

Процесс по экономическим преступлениям проходит в Бабушкинском районном суде Москвы. За два года состоялось более 160 заседаний, а на 24 сентября назначено слушание, где стороны перейдут к прениям, и прокурор впервые озвучит запрашиваемое наказание для экс-губернатора.