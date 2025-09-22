Сайт суда удалил карточку дела экс-губернатора Хабаровска перед ключевым заседанием
В пресс-службе Мосгорсуда отказались комментировать причины удаления информации
22 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
Накануне ключевого этапа судебного процесса над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом с официального сайта московских судов пропала электронная карточка его второго уголовного дела, сообщает transsibinfo. Самого экс-губернатора обвиняют в денежных махинациях.
Данные находились в открытом доступе с октября 2023 года, но исчезли именно перед началом прений сторон.
В пресс-службе Мосгорсуда отказались комментировать причины удаления информации, сославшись на отсутствие данных о мотивах такого решения.
Процесс по экономическим преступлениям проходит в Бабушкинском районном суде Москвы. За два года состоялось более 160 заседаний, а на 24 сентября назначено слушание, где стороны перейдут к прениям, и прокурор впервые озвучит запрашиваемое наказание для экс-губернатора.
