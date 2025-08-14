НОВОСТИОбщество

Сбербанк анонсировал возможность с помощью iPhone оплачивать покупки через терминалы

Напомним, сервис Apple Pay в 2022 году прекратил работу в России

14 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Терминал Сбера в магазине / Фото: amic.ru
Терминал Сбера в магазине / Фото: amic.ru

Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки с помощью iPhone. Такая информация появилась недавно на терминалах банка в магазинах, заметил корреспондент amic.ru.

«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», – говорится в сообщении на терминале.

Напомним, после того как в 2022 году в России прекратил работу сервис Apple Pay, оплата покупок с помощью iPhone стала невозможна привычным способом.

Ранее сообщалось, что российский аналог Apple Pay планируют запустить на iPhone.

Смартфоны iPhone / Фото: unsplash.com / Onur Binay

В Госдуме рассказали, будут ли запрещать iPhone в России

В первом чтении принят законопроект о запрете дискриминации российских разработчиков приложений
НОВОСТИОбщество
банки магазины Гаджеты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:56:09 14-08-2025

А оно будет работать без интернета???

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:54 14-08-2025

А че яблоком нельзя по qr оплатить?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:24 14-08-2025

мгновенная реакция, недели не прошло

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:39 14-08-2025

Двойные стандарты?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:40 14-08-2025

Альфа-Банк еще 1,5 года назад нашел способ. Даже поделиться с коллегами-банками хотели. Но как-то все притихло. Дальше поста в интернете никуда не сдвинулось.
Теперь Сбер, что, улыбкой платить люди не хотят?)))))))))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:21 14-08-2025

Гость (14:55:40 14-08-2025) Альфа-Банк еще 1,5 года назад нашел способ. Даже поделиться ... Ну уж не полтора года назад, а полгода.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

15:21:09 20-08-2025

Появится и хорошо будет. Ведь действительно удобно. Ждём.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров