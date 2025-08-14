Сбербанк анонсировал возможность с помощью iPhone оплачивать покупки через терминалы

Напомним, сервис Apple Pay в 2022 году прекратил работу в России

14 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Терминал Сбера в магазине / Фото: amic.ru

Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки с помощью iPhone. Такая информация появилась недавно на терминалах банка в магазинах, заметил корреспондент amic.ru.

«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», – говорится в сообщении на терминале.

Напомним, после того как в 2022 году в России прекратил работу сервис Apple Pay, оплата покупок с помощью iPhone стала невозможна привычным способом.

Ранее сообщалось, что российский аналог Apple Pay планируют запустить на iPhone.