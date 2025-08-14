Сбербанк анонсировал возможность с помощью iPhone оплачивать покупки через терминалы
Напомним, сервис Apple Pay в 2022 году прекратил работу в России
14 августа 2025, 13:30, ИА Амител
Терминал Сбера в магазине / Фото: amic.ru
Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки с помощью iPhone. Такая информация появилась недавно на терминалах банка в магазинах, заметил корреспондент amic.ru.
«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», – говорится в сообщении на терминале.
Напомним, после того как в 2022 году в России прекратил работу сервис Apple Pay, оплата покупок с помощью iPhone стала невозможна привычным способом.
Ранее сообщалось, что российский аналог Apple Pay планируют запустить на iPhone.
13:56:09 14-08-2025
А оно будет работать без интернета???
13:56:54 14-08-2025
А че яблоком нельзя по qr оплатить?
14:26:24 14-08-2025
мгновенная реакция, недели не прошло
14:55:39 14-08-2025
Двойные стандарты?
14:55:40 14-08-2025
Альфа-Банк еще 1,5 года назад нашел способ. Даже поделиться с коллегами-банками хотели. Но как-то все притихло. Дальше поста в интернете никуда не сдвинулось.
Теперь Сбер, что, улыбкой платить люди не хотят?)))))))))
16:31:21 14-08-2025
Гость (14:55:40 14-08-2025) Альфа-Банк еще 1,5 года назад нашел способ. Даже поделиться ... Ну уж не полтора года назад, а полгода.
15:21:09 20-08-2025
Появится и хорошо будет. Ведь действительно удобно. Ждём.