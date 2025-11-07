СберСтрахование выплатило жителям Сибири 35,4 млрд рублей

Наибольшая часть – по программам страхования жизни и здоровья

07 ноября 2025, 18:10, ИА Амител erid: 2W5zFJdTrAc

Фото: ru.freepik.com

В период с января по сентябрь 2025 года СберСтрахование и СберСтрахование жизни выплатили жителям Сибири 35,4 млрд рублей. 34,8 млрд рублей – по программам страхования жизни и здоровья.

Из этой суммы (почти 35 млрд рублей) 19,1 млрд рублей пришлись на продукт с инвестиционным компонентом, а 13,8 млрд – на накопительные программы страхования жизни, в том числе рискового страхования, включая ипотечное и кредитное, – 1,9 млрд рублей.

Помимо этого, более 564 млн рублей направили на выплаты, обеспечивающие защиту жилья, автомобилей, средств на картах и счетах, здоровья других объектов. Основной объем пришелся на ОСАГО (42%), каско (28%) и защиту от травм (17%).

«Мы видим устойчивый спрос на программы долгосрочного накопления и инвестиции через страхование жизни. Это значит, что они становятся все более удобными и технологичными, кроме того, говорит о повышении уровня финансовой грамотности», – отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Фото: ru.freepik.com

