СБУ объявила о подозрении Рамзану Кадырову

Речь идет о статье о военных преступлениях

01 сентября 2025, 22:05, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает "Лента.ру".

Кадырову объявили подозрение по статье о военных преступлениях. Утверждается, что заявления Кадырова якобы являются нарушением законов и обычаев ведения боевых действий по Римскому уставу Международного уголовного суда (МУС).

Напомним, что на Украине и ранее звучали обвинения в адрес Кадырова. В 2022 году ведомство также обвинило главу Чечни в оправдании специальной военной операции (СВО).