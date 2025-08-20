Жители Алтайского края теперь могут перейти в МегаФон со своим тарифом
Услуга бесплатная и доступна действующим и новым клиентам оператора
20 августа 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJJ2uSp
МегаФон предлагает новую услугу – перенос действующего тарифа на сим-карту компании. Теперь абоненты других операторов могут оформить сим-карту МагаФона и сохранить текущие условия пакета – абонентскую плату, минуты, интернет и СМС. Подключение доступно через мобильное приложение или лично в салонах связи.
После перехода МегаФон сохраняет абонентскую плату и основные параметры тарифа. Дополнительно компания предлагает бесплатный набор опций: восемь "МегаСил" на выбор, участие в программе "МегаСемья" и помощь виртуального ассистента Евы.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить на сайте МегаФона скриншот с описанием тарифа. После проверки клиент получает промокод, который нужно ввести в приложении или показать сотруднику в салоне при подключении сим-карты.
«Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в МегаФон можно перенести еще и условия действующего тарифа», – прокомментировал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
И отметил, что сервис будет особенно полезен тем, кого не устраивает связь текущего оператора, но важны условия действующего тарифного плана. В компании уверены, что клиенты оценят нововведение, и намерены развивать его дальше.
Сервис доступен по всей стране. Им могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты МегаФона, например, если нужно завести дополнительную сим-карту. Подключение бесплатное. Оформить перенос можно через приложение, выбрав раздел "Мой тариф".
Как ранее сообщал amic.ru, МегаФон девятый раз подряд возглавил рейтинг по скорости мобильного интернета в стране. Согласно исследованию компании Ookla*, в первом полугодии 2025 года оператор поднял скорость загрузки на 12,36% и расширил зону действия сети на 17%.
*Ookla ("Окла")
У меня в Билайн тариф связь Z. К нему подключались в 2020 году и он без аб. платы. Можно купить минуты и гигабайты, и тратить постепенно, пока все не кончатся. Сделаю скрин, посмотрю что Мегафон скажет на это). К слову, я купил 100 гигов пять лет назад и до сих пор их не потратил))
18:12:40 20-08-2025
До конца года, например, будет действовать. Потом поднимут на 52% примерно.
Как меня в прошлом году на тариф за 250 руб подключили, а в этом уже до 380 руб подняли.
18:24:38 20-08-2025
В мегафоне симок нет. Как началось это, все симки расхватали.
18:26:40 20-08-2025
В Мегафоне все обнуляется каждый месяц! Так что не получится перетащить 100 гигов!!!
22:17:13 20-08-2025
Пускай вернут интернет, тогда подумаем!
00:24:09 21-08-2025
У меня корпоративный федеральный тариф БиЛайн, безлимитные звонки между членами группы по всей стране, для любых входящих вне группы всегда считаюсь в том же регионе, что и вызывающий меня абонент. Возьмёшь меня на этих условиях, Мегафон?
15:07:01 21-08-2025
Гость (00:24:09 21-08-2025) У меня корпоративный федеральный тариф БиЛайн, безлимитные з... на месяц другой, а потом своё вкрутит, а назад уже не вернешься