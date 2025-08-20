Жители Алтайского края теперь могут перейти в МегаФон со своим тарифом

Услуга бесплатная и доступна действующим и новым клиентам оператора

Сим-карта / Фото: пресс-служба компании МегаФон

МегаФон предлагает новую услугу – перенос действующего тарифа на сим-карту компании. Теперь абоненты других операторов могут оформить сим-карту МагаФона и сохранить текущие условия пакета – абонентскую плату, минуты, интернет и СМС. Подключение доступно через мобильное приложение или лично в салонах связи.

После перехода МегаФон сохраняет абонентскую плату и основные параметры тарифа. Дополнительно компания предлагает бесплатный набор опций: восемь "МегаСил" на выбор, участие в программе "МегаСемья" и помощь виртуального ассистента Евы.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить на сайте МегаФона скриншот с описанием тарифа. После проверки клиент получает промокод, который нужно ввести в приложении или показать сотруднику в салоне при подключении сим-карты.

«Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в МегаФон можно перенести еще и условия действующего тарифа», – прокомментировал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

И отметил, что сервис будет особенно полезен тем, кого не устраивает связь текущего оператора, но важны условия действующего тарифного плана. В компании уверены, что клиенты оценят нововведение, и намерены развивать его дальше.

Сервис доступен по всей стране. Им могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты МегаФона, например, если нужно завести дополнительную сим-карту. Подключение бесплатное. Оформить перенос можно через приложение, выбрав раздел "Мой тариф".

Как ранее сообщал amic.ru, МегаФон девятый раз подряд возглавил рейтинг по скорости мобильного интернета в стране. Согласно исследованию компании Ookla*, в первом полугодии 2025 года оператор поднял скорость загрузки на 12,36% и расширил зону действия сети на 17%.

