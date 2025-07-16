Семь человек погибли в результате ДТП в Новосибирской области

Еще один человек пострадал

16 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области

Семь человек погибли, еще один пострадал при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось днем 16 июля в Краснозерском районе на 291-м километре трассы К-17Р.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, один находится в медицинском учреждении", – уточнили в ведомстве.

Полицейские разбираются в произошедшем.

Накануне семья из Новосибирской области попала в ДТП в Республике Алтай. В результате аварии погибли три человека.