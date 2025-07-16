Семь человек погибли в результате ДТП в Новосибирской области
Еще один человек пострадал
16 июля 2025, 16:20, ИА Амител
Место ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области
Семь человек погибли, еще один пострадал при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области, сообщили в ГАИ региона.
ДТП случилось днем 16 июля в Краснозерском районе на 291-м километре трассы К-17Р.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, один находится в медицинском учреждении", – уточнили в ведомстве.
Полицейские разбираются в произошедшем.
Накануне семья из Новосибирской области попала в ДТП в Республике Алтай. В результате аварии погибли три человека.
16:26:44 16-07-2025
Пачками гибнет народ
16:31:42 16-07-2025
В Новосибирской области вообще забили на трассы , как проселочная дорога по 1 полосе (на фото).
17:42:28 16-07-2025
И опять новосибирцы.
Такое ощущение, что все они постоянно очень спешат, и преимущественно в Ад.
22:26:03 16-07-2025
- (17:42:28 16-07-2025) И опять новосибирцы.Такое ощущение, что все они постоянн... Есть такое, замечал на дорогах и в Горный и в сторону Славгорода, эти товарищи особо выделяются.
11:03:02 17-07-2025
И войны не надо. Сами себя уничтожим.