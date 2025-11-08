Семь человек пострадали после взрыва бытового газа в Туле

Сейчас сотрудники МЧС ищут людей, оставшихся под завалами

08 ноября 2025, 13:40, ИА Амител

Фото с места ЧП / Фото: МЧС по Тульской области

В результате взрыва газа в Тульской области произошло обрушение части жилого дома. Согласно информации Shot, инцидент привел к травмам у семи человек, причем двое из них находятся в критическом состоянии.

Несчастный случай произошел в поселке Куркино, в трехэтажном здании, расположенном на улице Ленина. Первый подъезд был частично разрушен, также повреждены торцевая часть здания, крыша и перекрытия второго и третьего этажей. Семеро пострадавших, включая двоих с тяжелыми травмами, были доставлены в Ефремовскую больницу для оказания медицинской помощи. Предположительно, еще несколько человек могут находиться под завалами.

Для эвакуированных жильцов организован временный приют на базе школы № 1. Следственный комитет начал расследование данного происшествия, возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются причины, вызвавшие взрыв.