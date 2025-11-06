По предварительным данным, силы ПВО сбивают над регионами украинские дроны

06 ноября 2025, 07:34, ИА Амител

Взрыв / Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Над Волгоградской и Тульской областями ночью 6 ноября прогремели взрывы. По предварительным данным, российские силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, мощные хлопки раздались на западе и севере Волгограда. Также очевидцы утверждают, что видели в небе яркие вспышки и слышали гудение, от которого в квартирах "тряслись стены и окна". По их данным, дроны летят на маленькой высоте со стороны Волги. Кроме того, о взрывах сообщают жители города Волжский и Калач-на-Дону. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным Росавиации, аэропорт Волгограда временно приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не выпускает пассажирские лайнеры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Также известно, что хлопки прогремели в пригороде Тулы. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, над Тульской областью сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Орловской области беспилотники повредили несколько частных домов и хозяйственную постройку. Как отмечали очевидцы, над регионом раздалось несколько громких взрывов, а в домах затряслись стены.