Льготную ипотеку предложили расширить на все семьи с детьми до 18 лет

Поскольку семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы

12 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Семейную ипотеку надо расширить на все семьи, где есть ребенок до 18 лет, – письмо с таким предложением Российская гильдия риелторов направила в правительство России, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

В письме говорится, что сегодня многие семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы, хотя именно в эти годы семье особенно нужны дополнительные квадратные метры: у ребенка появляются уроки, занятия, необходимость отдельной комнаты. А для семей с детьми-инвалидами потребность в адаптированном жилье сохраняется и после 18 лет.

Инициативу комментирует вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Владимир Каплинский:

«Члены РГР каждый день работают с людьми и слышат одно и то же: "Почему, когда ребенку 10 или 15 лет, нам уже не помогают? Разве наша семья хуже?" Эти слова отражают настроение тысяч семей. Мы согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что государственная поддержка должна быть честной и долгосрочной. Мы предлагаем простое и понятное решение – семейная ипотека до 18 лет. Это сделает программу справедливой для семей, поддержит строительную отрасль и поможет выполнить национальные цели, поставленные президентом страны».

Также Российская гильдия риелторов предлагает:

семьям с детьми-инвалидами дать возможность участвовать вне зависимости от возраста ребенка;

первоначальный взнос установить от 10% с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты;

лимиты 6/12 млн рублей пересмотреть – с момента запуска программы цены на стройматериалы, топливо и работу строителей выросли в разы.