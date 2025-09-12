Льготную ипотеку предложили расширить на все семьи с детьми до 18 лет
Поскольку семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы
12 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Семейную ипотеку надо расширить на все семьи, где есть ребенок до 18 лет, – письмо с таким предложением Российская гильдия риелторов направила в правительство России, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
В письме говорится, что сегодня многие семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы, хотя именно в эти годы семье особенно нужны дополнительные квадратные метры: у ребенка появляются уроки, занятия, необходимость отдельной комнаты. А для семей с детьми-инвалидами потребность в адаптированном жилье сохраняется и после 18 лет.
Инициативу комментирует вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Владимир Каплинский:
«Члены РГР каждый день работают с людьми и слышат одно и то же: "Почему, когда ребенку 10 или 15 лет, нам уже не помогают? Разве наша семья хуже?" Эти слова отражают настроение тысяч семей. Мы согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что государственная поддержка должна быть честной и долгосрочной. Мы предлагаем простое и понятное решение – семейная ипотека до 18 лет. Это сделает программу справедливой для семей, поддержит строительную отрасль и поможет выполнить национальные цели, поставленные президентом страны».
Также Российская гильдия риелторов предлагает:
- семьям с детьми-инвалидами дать возможность участвовать вне зависимости от возраста ребенка;
- первоначальный взнос установить от 10% с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты;
- лимиты 6/12 млн рублей пересмотреть – с момента запуска программы цены на стройматериалы, топливо и работу строителей выросли в разы.
08:27:33 12-09-2025
Совсем плохо с продажами
23:30:40 12-09-2025
Электрик (08:27:33 12-09-2025) Совсем плохо с продажами... плохо с семьями и детьми. это в миллион раз важнее чем эти чертовы продажи
12:32:54 12-09-2025
Отличное предложение!
Дети подросли и в одной комнате им уже тесно (хоть и однополые). Пора расширяться или думать о их будущем, в виде отдельной квартиры.
20:55:40 12-09-2025
Действительно, дайте возможность семьям с детьми старше 7 лет тоже приобретать квартиры по сниженной ставке. А то кто то мат капитал в первоначалку и платеж не большой, а кто то и со своей первоначалкой не может купить. Либо дополните условием, использование мат капитала до 6 лет, без использования до 18.