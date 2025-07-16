НОВОСТИОбщество

Сенатор рассказал, будут ли наказывать россиян за использование VPN

Одобренные в Госдуме поправки предусматривают штраф до 500 тысяч рублей

16 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

Россиян не станут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

Ранее в Госдуме одобрили поправки, согласно которым, помимо прочего, за рекламу VPN и аналогичных средств для доступа к запрещенным сайтам предусматриваются штрафы от 50 до 500 тысяч рублей.

"Если доступ [к запрещенным ресурсам] осуществляется через анонимайзеры или VPN, и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую – если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", – объяснил сенатор.

Комментарии 11

Avatar Picture
Олег

15:49:47 16-07-2025

Любопытно. Монгольский Скайлинк не запрещен.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:56 16-07-2025

Ну-ну.
Трактовать можно как угодно потом.
Был бы человек, а статья найдется.
Сами себя как штрафовать будете?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:59:45 16-07-2025

Да мы вам, конечно, верим. А всё это тарахтение было организовано исключительно с целью развлечения.🤣

Решили хапнуть кусок, но поняли, что в хайло при всём желании не влезет - подаваться можно.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:46 16-07-2025

Медицина, образование, демография, автопром, пенсии, призывной возраст, зарплаты, мигранты, болезни, штрафы, тарифы, запреты. Если чего не хватает, сами добавите.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:07 16-07-2025

Гость (17:29:46 16-07-2025) Медицина, образование, демография, автопром, пенсии, призывн... А вот не стоит посказывать!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:31:34 16-07-2025

Надо запретить разговаривать и писать на непонятных языках.
Знаки непонятные тоже запретить.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:46:01 16-07-2025

Олег (17:31:34 16-07-2025) Надо запретить разговаривать и писать на непонятных языках.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вика

19:45:02 16-07-2025

Надо лишить депутатов неприкосновенности и платить среднюю зарплату по стране , а любителей-мошенников "борьбы" с порно за счёт народа привлечь по их же статьям .

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:09 16-07-2025

Само поползновение на право граждан смотреть ВСЁ, что им заблагорассудится, есть вопиющее нарушение Конституции!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:12:29 17-07-2025

Кривда от страха пошла а последнее наступление на правду, загоняя правду в глухой угол. В СССР вражеские голоса глушили, но не штрафовали, кроме товарища Сталина в его последний период.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:44:25 17-07-2025

"например, через нелегальный VPN"
огласите список легальных ВПН, пожалуйста, только чтобы они стабильно работали.

  1 Нравится
Ответить
