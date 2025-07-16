Сенатор рассказал, будут ли наказывать россиян за использование VPN

Одобренные в Госдуме поправки предусматривают штраф до 500 тысяч рублей

16 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

Россиян не станут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

Ранее в Госдуме одобрили поправки, согласно которым, помимо прочего, за рекламу VPN и аналогичных средств для доступа к запрещенным сайтам предусматриваются штрафы от 50 до 500 тысяч рублей.

"Если доступ [к запрещенным ресурсам] осуществляется через анонимайзеры или VPN, и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую – если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", – объяснил сенатор.

