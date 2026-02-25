Сергей Безруков задолжал более 20 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Актер меньше чем за месяц нарушил правила дорожного движения 21 раз

25 февраля 2026, 16:47, ИА Амител

Народный артист России Сергей Безруков накопил задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения — общая сумма долга превысила 20 тыс. рублей. К такому выводу пришло РИА Новости, изучив материалы судебных приставов.

Согласно документам, с 3 по 20 февраля в отношении Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД.

Все производства основаны на актах по делам об административных правонарушениях, которые вынесли центры автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.

Период вынесения постановлений — с 30 октября по 21 ноября 2025 года. При этом по состоянию на 24 февраля 2026 года суммарная задолженность актера составляет 21 750 рублей.

Сергей Безруков широко известен как актер по сериалам "Бригада", "Мастер и Маргарита" и другим проектам. Также он работает как продюсер — среди его работ фильмы "Реальная сказка", "После тебя", "Нищеброды". Артист удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве", премии "Золотой орел" и ряда других наград.

